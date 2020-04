Stromverbrauch in Coronapandemie sinkt – Kommission lässt «Energiepäckli» prüfen

(chm) Wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilen, hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats (Urek-N) am Montag mit 18 zu 6 Stimmen beschlossen, dem Bundesrat einen entsprechenden Brief zu schreiben. Namentlich solle die Landesregierung prüfen, ob und wie der Energiebereich allenfalls in ein Massnahmenpaket zur Bewältigung der Wirtschaftskrise eingeschlossen werden könnte. Für die Zukunft der Energieversorgung sei es entscheidend, einen Rückgang der Investitionen zu vermeiden, hält die Kommission fest.

Bereits am Montag, als die Kommission tagte, hat das Departement von Energieministerin Simonetta Sommaruga mitgeteilt, dass der Bund aufgrund der Coronapandemie kurzfristig zusätzliche Fördergelder von 46 Millionen Franken aus dem Netzzuschlagfonds bereit stellt. Damit solle der Ausbau der Photovoltaik aufrecht erhalten werden.

CO 2 -Gesetz soll im Sommer zu Ende beraten werden

Wegen dem unüblich tiefen Stromkonsum, dem gleichzeitig tiefen Strompreis und der hohen Produktion von Strom aufgrund des sonnigen Wetters erfordert die Sicherstellung der Netzstabilität derzeit zwar «besondere Anstrengungen». Wie die Energieministerin Simonetta Sommaruga und Vertreter der Aufsicht der Kommission versichert hätten sei die aussergewöhnliche Situation jedoch «unter Kontrolle». Das gelte auch für die Sicherheit der Atomkraftwerke.