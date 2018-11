Der Bundesrat soll vorerst darauf verzichten, den umstrittenen UNO-Migrationspakt Mitte Dezember in Marokko zu unterzeichnen: Ständerat Peter Föhn (SVP/SZ) hat am Donnerstag eine entsprechende Motion in der ständerätlichen Staatspolitischen Kommission SPK eingereicht – und ist durchgekommen, wie seine Partei am Abend mitteilte. Gegenüber Journalisten hatte es vonseiten SPK tagsüber geheissen, über Entscheide aus der Kommission werde erst am Freitag informiert werden. Zuvor hatte bereits die nationalrätliche Staatspolitische Kommission ähnlich entschieden.

Laut Peter Föhns Vorstoss soll der UNO-Migrationspakt erst dem Parlament vorgelegt werden, obwohl es sich um sogenanntes «Soft Law» handle, das für die Schweiz nicht direkt rechtlich bindend sei. «Der Migrationspakt ist verfassungswidrig, da er diametral der eigenständigen Steuerung der Zuwanderung widerspricht», teilt die SVP mit. Und dafür habe sich «die Schweizer Stimmbevölkerung 2014 ausgesprochen», kommentiert die Partei.