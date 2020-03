SVP-Fraktionspräsident Aeschi fordert einwöchigen Unterbruch der Session

(rwa) Der Zuger Nationalrat Thomas Aeschi hat am Sonntag einen Ordnungsantrag eingereicht, wie er in einer E-Mail an Generalsekretär Philippe Schwab schreibt. Die Nachricht zirkuliert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Antrag ist für die Sitzung des nationalrätlichen Büros traktandiert. Sollte dieser unterliegen, bittet Aeschi Nationalratspräsidentin Isabelle Moret, bei Sessionsbeginn um 14.30 Uhr darüber abstimmen zu lassen. Nach dem Willen Aeschis soll nach einer Woche nach «sorgfältiger Risikoabwägung» über eine allfällige Wiederaufnahme der Session entschieden werden.