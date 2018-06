Andreas Glarner wagt sich mit einer «kreativen» Motion auf neues Terrain: Verkehr. Der Aargauer SVP-Asylchef will Benzin und Diesel gekoppelt an die Staustunden auf Nationalstrassen verbilligen. Mit seinem Vorschlag will der Nationalrat Druck auf den Bundesrat ausüben – und erntet heftige Kritik, auch von bürgerlicher Seite.