Der Knall kam kurz vor der Sitzung der erweiterten Parteileitung der SVP Schweiz. Mehrere Newsportale meldeten, die Parteileitung der Zürcher SVP trete zurück. Christoph Blocher habe den Tarif durchgegeben.

Zu diesem Zeitpunkt wanderte der Doyen der SVP in den Gängen des Alters- und Pflegezentrums Amriswil umher, das Handy am Ohr. Er war in den Thurgau gereist, weil dort wichtige Sitzungen vor der Delegiertenversammlung stattfanden.

Sagen wollte Blocher nichts. «Reden hat seine Zeit, und Schweigen hat seine Zeit», hielt er fest. «Es wird einen Kommentar geben. Ich weiss aber noch nicht, wann dies der Fall sein wird.»

Recherchen zeigen: Christoph Blocher, inzwischen 78 Jahre alt, muss höchst unzufrieden gewesen sein mit der Schlappe von Zürich. Sie gab ihm zu denken. Der Wähleranteil der SVP sackte um 5,6 Prozentpunkte nach unten, auf 24,5 Prozent.

Damit hat die SVP in den kantonalen Wahlen seit 2015 27 Parlamentssitze verloren. Das ist ein schlechtes Omen für die nationalen Wahlen, wie die Geschichte zeigt.

Blocher griff ein. In den letzten Jahren hatte er höchst selten eine Vorstandssitzung der Zürcher SVP besucht. Doch am Dienstag tauchte er plötzlich auf und dirigierte die Versammlung in seinem Sinne. Das bestätigen mehrere Augenzeugen.

So machte sich Blocher in der Versammlung indirekt für Roger Köppel und gegen Alfred Heer stark als Ständerats-Kandidat. Blocher stellte die rhetorische Frage in den Raum, wer von den beiden denn wohl das «grössere Echo» erhalte. Allen war klar: Damit hatte sich Blocher für Köppel ausgesprochen.

Auch war es Blocher, der das aussergewöhnlich lange Schweigen durchbrach, das auf die Standortbestimmung von Präsident Konrad Langhart folgte. Gemäss Ohrenzeugen machte Blocher verklausulierte Aussagen, die sich so lesen liessen, dass er einen Wechsel in der Führung bevorzugte. Noch am Dienstag wurde eine Kommission eingesetzt, der Präsident Langhart angehörte, Wahlkampfleiter Alfred Heer, SVP-Fraktionschef Martin Hübscher und Blocher selbst.

Die zwei Versionen

Die Kommission habe verschiedene Optionen diskutiert, sagt Martin Hübscher. Im Vordergrund habe die Idee gestanden, der Parteileitung zwei zusätzliche Personen zur Verfügung zu stellen, die über Know-how und Zeit verfügten. «Eine der Optionen war auch ein Wechsel in der Parteileitung.» Am Donnerstag habe sich dann Präsident Langhart überraschend zum Rücktritt entschieden. Ihm folgten die Vizepräsidenten Gregor Rutz und Stefan Schmid. Auch Parteisekretär Roland Scheck und sein Stellvertreter Christoph Bähler erklärten ihre Rücktritte. Am Montag wird dem Parteivorstand eine Interimslösung präsentiert.