Mit einem brisanten Vorstoss wird SVP-Nationalrat Claudio Zanetti (50) bei der nächsten Session im September in Bundesbern für Aufsehen sorgen. Der Jurist fordert, dass Paare künftig «jederzeit und vor allem ohne eine vorherige Ziviltrauung religiös heiraten dürfen». «Es gibt unzählige Paare die nicht an einer staatlichen Vermählung, sondern lediglich an einer religiösen Eheschliessung interessiert sind – dies zum Beispiel aus familiären Gründen oder einfach, weil sie nur vor Gott oder ihrer Religion wie zum Beispiel dem Islam Ja sagen wollen», sagt Zanetti zur «Schweiz am Wochenende». Es sei diskriminierend, dass man vor einer religiösen Vermählung vom Staat dazu gezwungen werde, zivil zu heiraten, zumal heute andere Formen des Zusammenlebens der Ehe in rechtlicher Hinsicht faktisch gleichgestellt seien. Sein parlamentarischer Vorstoss verlangt die sofortige Streichung von Absatz 3 des Artikels 97 im schweizerischen Zivilgesetzbuch: «Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden.» Der Absatz sei ein Relikt aus den Zeiten des Kulturkampfes.