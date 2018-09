Der Zeitplan ist eng bemessen: Wenn die Schweiz die umstrittenen Steuervorteile für internationale Grosskonzerne nicht bis Ende Jahr abschafft, drohen ihr Sanktionen aus Brüssel. Mit schwer abschätzbaren Folgen für die Wirtschaft.

Nun will die SVP den Bundesrat mit einer neuen Motion zum Widerstand verpflichten. Fraktionschef Thomas Aeschi kündigt gegenüber der «Schweiz am Wochenende» an, seine Partei fordere vom Bundesrat eine Liste mit 40 bis 50 Gegenmassnahmen für den Fall, dass die die EU die Schweiz mit Strafmassnahmen belegt. «Ich weiss aus guter Quelle, dass bis heute keine solche Liste existiert. Damit zeigt der Bundesrat Schwäche.» Die SVP werde den Vorstoss in der Herbstsession einreichen.