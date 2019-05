Swisscontact ist der stille Riese der Schweizer Entwicklungshilfe. Die Stiftung hat ein Jahresbudget von rund 100 Millionen Franken. Trotzdem ist sie in der Öffentlichkeit kaum bekannt, weil sie anders als die meisten Hilfsorganisationen keine Spendensammelaktionen durchführt. Samuel Bon leitet die Geschicke der Stiftung seit 2011. Am Rande der Feier zum 60. Geburtstag von Swisscontact nahm sich der 50-Jährige Zeit für unsere Fragen.

Die anderen Organisationen sind ja auch keine Anfänger. Trotzdem kriegte nur eine – die Helvetas – noch mehr Deza-Gelder als Sie.

Das lag auch daran, dass unsere Kernthemen Berufsbildung und Wirtschaftsförderung an Bedeutung gewonnen haben. Zudem sind das Rote Kreuz oder Caritas Mitgliederorganisationen, die viele private Spenden erhalten. Swisscontact zapft diesen Spendenpool nicht an. Für uns sind die öffentlichen und privaten Aufträge das Hauptgeschäft.

Der Markt ist hart umkämpft. Eine erfolgreiche Organisation wie Swisscontact muss viele Neider haben.

Im Gegenteil. Wir arbeiten oft in Partnerschaft mit anderen Organisationen. Zudem ist der Wettbewerb wichtig und richtig.

Manche Organisationen fallen diesem Wettbewerb derzeit gerade zum Opfer. Das Hilfswerk Heks baut sechs, Terre des Hommes gar 60 Stellen ab. Worauf führen Sie diese Krise zurück?

Die Anforderungen an die Entwicklungszusammenarbeit sind gestiegen: Projekte sind komplexer geworden, der Kostendruck nimmt zu und immer mehr Organisationen müssen sich um etwa gleichbleibende Spendenvolumen bemühen. Das ist planerisch sehr anspruchsvoll.

Terre des Hommes und das Heks haben sich also schlicht überschätzt?

Das zu beurteilen, steht mir nicht an. Was man sicher festhalten muss, sind die steigenden Risiken in Entwicklungsprojekten. Immer mehr Projekte müssen abgebrochen werden wegen korrupter Systeme oder politischer Spannungen und Sicherheitsrisiken. Ich kann mir auch vorstellen, dass kirchliche Hilfswerke wie das Heks, die ihre Projekte teilweise über Kollekten finanzieren, mit den sinkenden Kirchgängerzahlen zu kämpfen haben.

Aussenminister Ignazio Cassis will die Entwicklungshilfe umkrempeln. Staatliche Entwicklungsgelder sollen in Zukunft mehr den Schweizer Eigeninteressen dienen. Wird da nicht etwas gar heftig an den Grundpfeilern der humanitären Tradition gesägt?

Nein. Wenn unser Aussenminister die Interessen der Empfängerländer mit unseren eigenen Interessen abwägen will, dann ist das sehr verständlich. Letztlich muss die Bevölkerung in unserem Land hinter dem Engagement der Schweiz für die Entwicklungshilfe stehen. Bundesrat Cassis möchte eine umfassende Vernehmlassung in der Politik und der Wirtschaft. Nur so werden wir auch in Zukunft einen politisch breit abgestützten Auftrag haben. Trotzdem müssen wir Freiheiten bei der Umsetzung unserer Aufträge behalten können.