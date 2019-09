Gastgeber Roger Schawinski feierte mit seiner beliebten Sendung am 22. August 2011 Premiere. Er hatte wöchentlich einen oder teilweise auch mehrere Gäste aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum engagierten, kontroversen Gespräch.

Die Folgen bekommt auch Roger Schawinski zu spüren: «Aufgrund dieser Entscheidung fallen am Montagabend die Talksendungen «Schawinski» und «ECO talk» aus dem Programm», heisst es in der Mitteilung vom Freitag.

Zuletzt gab der Talk mit der Edelprostituierten Salomé Balthus viel zu reden – und kosteten Schawinski beinahe den Kopf. Der Vorwurf: Frauenfeindlichkeit.

«Eco Talk» verschwindet ebenfalls aus dem Spätprogramm. Das Format wurde jährlich fünfmal ausgestrahlt. Im Wirtschaftsmagazin «Eco» werde Moderator Reto Lipp weiterhin wöchentlich Hintergründe zum Wirtschaftsgeschehen präsentieren können, hiess es in der Mitteilung.

Direktorin Wappler begründet Sparmassnahmen

Direktorin Nathalie Wappler: «Leider erreichen wir die notwendigen Sparziele nicht ohne Auswirkungen auf das Programm.»

Hintergrund der Massnahme: Bis 2020 muss SRF 16 Millionen Franken einsparen. Die Massnahmen treffen auch das Programm und führen zu einer strategischen Neuausrichtung des Spätprogramms von SRF1.

Der Rückgang bei den Werbeeinnahmen verlaufe "schneller und dramatischer" als erwartet, hatte Fernsehdirektorin Nathalie Wappler bereits am Dienstag die Beschlüsse der SRF-Geschäftsleitung begründet. Das zweite Sparpaket im Umfang von 50 Millionen Franken für das Jahr 2020 war am Montag bekannt geworden. Daran muss SRF als grösste Unternehmenseinheit 16 Millionen Franken beisteuern.

Nebst der Verzichtsplanung im Programm hatte Wappler am Dienstag auch erste Massnahmen im Personalbereich kommuniziert. So werden Mitarbeiter, die pensioniert werden, nicht ersetzt. Neueinstellungen nach Kündigungen werden um drei Monate hinausgezögert. Zudem will SRF bei den Spesen der Mitarbeitenden sparen.

Eine neue Maxime lautet nun: