Bereits in der Nacht kam es vereinzelt zu heftigen Niederschlägen und Gewittern. Am Dienstag soll es laut Prognose zumindest teils sonnig werden. Allerdings kommt es bereits am Vormittag zu ersten Schauern, am Nachmittag teils kräftige Gewitter. Es wird schwül, 27-29 Grad. Dabei besteht das Potenzial für Starkregen, Sturmböen sowie lokal auch Hagel. Auch in der Nacht auf Morgen muss mit weiteren Gewittern gerechnet werden.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, gab es in der vergangenen Nacht vor allem ganz im Norden der Schweiz einige, teils kräftige Gewitter. Gegen den Morgen hin verlagerte sich das Ganze auch in die Kantone Solothurn, Aargau und bis weiter an den Bodensee. Auch im Berner Oberland sowie in der Zentralschweiz zogen einige Gewitterzellen durch. Damit einhergehend entluden sich tausende Blitze, am meisten davon im Kanton Thurgau (2955), gefolgt von den Kantonen Zürich (2519) und Aargau (1439). In Kombination mit den Gewittern fielen örtlich auch grosse Niederschlagsmengen. So konnten seit gestern Abend beispielsweise in Oberneunforn (TG) 37 Millimeter Regen registriert werden (siehe Hitliste). Lokal dürften aber auch deutlich grössere Summen zustande gekommen sein.