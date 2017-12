Eine Frage beschäftigt Karsten Jung noch immer: «Hätte ich es verhindern können?» Vor vier Jahren unterrichtete der Religionspädagoge an einem beruflichen Gymnasium in Süddeutschland einen jungen Mann namens Nadim. Ein gläubiger Muslim aus akademischem Elternhaus mit guten Noten. «Nadim war freundlich, interessiert und fragte oft nach», sagt Jung. Doch eines Tages war er plötzlich weg. Was erst ein Verdacht war, erhärtete sich kurz danach: Nadim, noch nicht volljährig, zog nach Syrien in den Dschihad.

Für den Deutschen Karsten Jung war das ein Schockerlebnis. «Es gab Hinweise, doch ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte.» Er suchte nach Büchern und Ratgebern, wollte erfahren, was er hätte anders machen können. Gefunden hat er – nichts. Also schrieb er selber ein Buch, das anderen Lehrern helfen soll. «Schüler Radikalisieren sich nicht von heute auf morgen», sagt er. Das sei ein langwieriger Prozess, der bis zu 18 Monate dauern könne. Eindeutig sind die Anzeichen selten. Viele Kleinigkeiten könnten sich aber zu einem klaren Bild zusammenfügen. Haben die Jugendlichen ein striktes Verbotsdenken, wenn es um ihren Glauben geht? Verhält sich der Jugendliche gegenüber dem anderen Geschlecht anders? Bricht der Kontakt zu Freunden ab? Wenn ein Lehrer diese Indizien frühzeitig erkennt, könne er gegen die Radikalisierung ankämpfen, sagt Jung.

In Deutschland haben sich in den letzten Jahren über 900 Personen nach Syrien oder in den Irak aufgemacht. Darunter viele Jugendliche, Männer wie Frauen. Das Phänomen ist nicht auf Deutschland beschränkt. Auch in der Schweiz können sich Schüler radikalisieren. Jung geht davon aus, dass mindestens ein Kind pro Kanton gefährdet ist. In den Städten stärker als auf dem Land.

Offizielle Zahlen gibt es nicht. Für den Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet ist dennoch klar: «Die Gefahr ist real.» Genf stand zuletzt wiederholt im Zentrum von Terrordrohungen. Im Dezember 2015 herrschte mehrere Wochen erhöhte Alarmbereitschaft, weil sich vier Terrorverdächtige auf der Flucht befanden. Ausserdem führte der Kanton 2016 eine Dschihad-Hotline für besorgte Angehörige ein. «Wir haben 70 Hinweise erhalten», sagt Maudet. Unbegründete Anrufe habe es kaum gegeben.