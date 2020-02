Tessin meldet ersten bestätigten Fall von Corona-Virus in der Schweiz

(sat) Wie das Gesundheitsdepartement des Kantons Tessin schreibt, ist der Ansteckungsfall am Laboratorium in Genf bestätigt worden. Dort werden alle Verdachtsfälle aus der Schweiz abgeklärt. Näheres wollen die Tessiner Behörden um 17 Uhr an einer Medieninformation in Bellinzona bekannt geben. Informieren werden Kantonsarzt Giorgio Merlani, der Tessiner Gesundheitsdirektor Raffaele De Rosa und Paolo Bianchi, der Vorsteher des Tessiner Gesundheitsdepartements.

Zeitgleich ist auch in Bern eine Medieninformation durch das Bundesamt für Gesundheit vorgesehen.

Update folgt ...