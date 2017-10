Der Demonstrationszug führte vom Werdmühleplatz über die Bahnhofstrasse bis zum Helvetiaplatz. Organisiert wurde die bewilligte Anti-Pelz-Demo von einem Bündnis verschiedener Organisationen, darunter der Anti Fur League, tier-im-fokus und "Vegan Aktiv Züri".

Das Tragen von Echt-Pelz sei in den vergangenen Jahren wieder vermehrt aufgekommen, hielten die Organisatoren in einer Mitteilung fest. Dabei stehe nicht mehr der klassische Pelzmantel im Vordergrund, sondern vor allem Pelz-Accessoires wie Bordüren an Jacken, Stiefeln und Mützen.

Mit der ersten grossen Anti-Pelz-Demo in Zürich sollte gemäss den Organisatoren zum Ausdruck gebracht werden, dass "diese Mode untragbar" sei. Die Herstellung sei mit Tierleid verbunden.