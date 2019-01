Wie die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten, befanden sich zum Zeitpunkt der Tat weitere vier Personen in einer Liegenschaft an der Rue Centrale in Moutier. Bei allen handelte es sich um chinesische Staatsangehörige.

Diese vier Personen wurden festgenommen, nachdem der schwer verletzte Chinese ins Spital eingeliefert worden war. Der 31-jährige mutmassliche Täter befindet sich nun in Untersuchungshaft.