Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag an der Schlösslihalde im Quartier Seeburg-Würzenbach-Büttenen. Ein Landwirt habe auf einem Feld Gülle ausgetragen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Um die Jaucheschläuche abzukoppeln, sei er, ohne den Motor zuvor auszuschalten, vom Traktor gestiegen. Das Gefährt kam ins Rollen, fuhr unkontrolliert den Abhang hinunter und kollidierte mit einer Hausmauer. Eine Betonmauer brachte es schliesslich zum Stillstand.