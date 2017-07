Adoptionen: die Unterschiede

Dabei gilt es, zwischen zwei Adoptionen zu unterscheiden: Handelt es sich um Stiefkinder oder um fremde Kinder? In der Schweiz betreffen die meisten Adoptionen Stiefkinder. Dass die Zahlen zuletzt stark gesunken sind, liegt unter anderem an einem neuen Selbstverständnis der leiblichen Väter. «Heute behalten viele Väter nach einer Scheidung engen Kontakt zu ihren Kindern», sagt Wyder. Das war früher anders. Der neue Partner ersetzte damals den leiblichen Vater, weshalb Kinder öfter adoptiert wurden. Das ist heute nicht mehr nötig.

Bei der Adoption fremder Kinder sorgten andere Faktoren für den markanten Rückgang. Erstens hat die Reproduktionsmedizin in den vergangenen Jahren grosse Fortschritte gemacht. Gelingt es Paaren nicht, auf natürlichem Weg schwanger zu werden, gehen sie in die Fruchtbarkeitsklinik. Besonders ältere Mütter erfüllen sich so doch noch den Kinderwunsch.

Zweitens hat das Haager Abkommen die Hürden erhöht. Seit 2003 ist es in der Schweiz in Kraft und dient dem Schutz des Kindes. Die internationale Absprache regelt, dass zuerst Paare im Herkunftsland gesucht werden. Erst wenn keine geeigneten einheimischen Adoptiveltern gefunden werden, dürfen Personen aus dem Ausland einspringen. Adoptionen innerhalb der Schweiz bleiben ebenfalls selten, weil nur wenige Kinder zur Adoption freigegeben werden. Im Durchschnitt sind es nur noch 15 bis 20 Babys im Jahr. Die meisten adoptierten Kinder stammen aus Afrika, gefolgt von Europa.

Die Suche geht weiter

Doch mit mehr Adoptionen wird sich auch die Zahl der Suchenden erhöhen. Jedes Kind hat in der Schweiz das Recht, zu erfahren, woher es kommt. Manchmal endet die Suche tragisch, wie beim 19-jährigen Marco Hauenstein. Seine Mutter, die seit 2000 als vermisst gegolten hatte, war schon vor Jahren gestorben.

Aufgeben will Hauenstein aber nicht: Er sucht jetzt seinen Vater – und hilft anderen Jugendlichen, die ebenfalls ihre leiblichen Eltern treffen wollen.