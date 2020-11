Trotz Beweisen nicht angeklagt? Neu enthüllter Fall stellt Bundesanwalts-Kandidaten in Frage

In Genf nennen sie ihn Sheriff. Olivier Jornot, Generalstaatsanwalt der Calvinstadt, will der mächtigste Strafverfolger im Land werden: Bundesanwalt. Als einziger hat sich der 51-Jährige bisher aus der Deckung gewagt und seine Kandidatur öffentlich bekannt gegeben. Die Parlamentskommission beugt sich am Mittwoch über die drei verbliebenen Kandidatendossiers. Seine Inszenierung als harter Hund ist dabei Jornots Trumpf. Doch ist der Sheriff hart mit allen? Oder nur mit einigen?

In einem Strafverfahren in den oberen gesellschaftlichen Kreisen Genfs zeigte der Generalstaatsanwalt eine ungewöhnliche Milde. Es ging um einen Arzt des Universitätsspitals Genf. Der Mann, Thierry Berney, ist Chefarzt der Transplantationsmedizin – einer der angesehensten Chirugie-Posten, die es überhaupt gibt. In Personalunion hält er einen Professorenposten an der Universität Genf.

Ohne Einwilligung an menschlichen Organen geforscht

2016 berichteten Westschweizer Zeitungen, dass Chirurg Berney in seinem Labor jahrelang an menschlichen Organen forschte – ohne Einwilligung der Spender und ohne Bewilligung der Ethikkommission. Das Vorgehen des Chefarztes war so krass, dass die Stiftung Swisstransplant den Ruf der Organspende in der Schweiz ernsthaft in Gefahr sah, und das Spital zu Schritten drängte. Nach internen Untersuchungen eröffnete im November 2016 auch Generalstaatsanwalt Jornot ein Verfahren. Der Verdacht: Verstösse gegen das Transplantations- und das Humanforschungsgesetz, ungetreue Geschäftsbesorgung und ungetreue Amtsführung.

Nach drei Jahren stellte Jornot das Verfahren im September 2019 lautlos ein. Der Professor sei: unschuldig. Die Untersuchung durch Jornot war aber zutiefst mangelhaft. Das zeigt die Einstellungsverfügung, die CH Media vorliegt. Jornot traf mehrere Entscheidungen, die den Beschuldigten möglicherweise ungerechtfertigt vor einer Anklage bewahrten.