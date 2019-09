Wer zahlt für den Aufenthalt in einem Spital? Wird der Patient ambulant behandelt, zahlt die Krankenkasse. Bei stationärem Aufenthalt finanziert der Kanton 55 Prozent, die Krankenkasse 45 Prozent. Seit zehn Jahren feilt die Politik an einer Änderung, weil in den Spitälern immer mehr ambulant behandelt wird und so die Prämienzahler stärker belastet werden. Am Donnerstag kommt das Geschäft in den Nationalrat. Eine breite Allianz stützt die Änderung, trotz höchst umstrittener Aspekte: Die SP spricht von einem «unverschämten Entlastungsprogramm» für die Krankenkassen. SP-Gesundheitspolitikerin Barbara Gysi (SG) sagt: «Die Systemänderung erlaubt ihnen, mit neuen Geschäftsmodellen der Bevölkerung noch mehr Geld aus ihren Taschen zu ziehen.»

Stimmt das? Für Versicherte ändert das neue Finanzierungsmodell vorderhand nichts. Kantone und Versicherer würden neu alle ambulanten und stationären Leistungen gemeinsam finanzieren, wobei die Kantone mindestens 22,6 Prozent zahlen. Der Übergang soll kostenneutral erfolgen, also weder die Versicherten noch die Kantone benachteiligen.

Die Änderung kann aber Folgen für Privatspitäler haben, die nicht auf Spitallisten figurieren. Weil sie nicht zur Versorgungssicherheit beitragen und deshalb aus Sicht der Kantone überflüssig sind, erhalten sie heute keine staatlichen Gelder: Nur die Versicherung zahlt 45 Prozent an eine stationäre Leistung in der Privatklinik, der Rest muss entweder Patient oder Zusatzversicherung berappen. Die Mehrheit der Kommission will den Teiler auch für die Privatkliniken ändern: Sie erhielten neu 77,4 Prozent an stationäre Leistungen bezahlt. Damit hat die SP zwei Probleme: Erstens will sie nicht, dass mehr Prämiengelder an Private fliessen. Zweitens will sie die Zusatzversicherung nicht entlasten, die neu weniger zahlen muss.

Trotzdem ändert sich für Prämienzahler nichts. Fallpauschalen legen den Preis einer Leistung fest. Ob der Patient nun in der Privatklinik oder im Kantonsspital die Schulter operieren lässt, macht keinen Unterschied: Es kostet die Krankenkasse gleich viel. Nur zeigt die Statistik, dass Zusatzversicherte häufiger operiert werden. «Diese Mengenausweitung trifft alle Grundversicherten», sagt Gysi. Die SP will deshalb Privatkliniken von der neuen Regel aussschliessen.