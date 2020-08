Ueli Maurer: «Wenn Frankreich auf die Liste kommt, brauchen wir Verstärkung»

(wap) Es sei möglich, dass Zoll und Grenzwache an der französischen Grenze wieder Unterstützung durch die Armee bräuchten, falls Einreisen aus Frankreich wegen der Coronasituation im Nachbarland verboten würden. Dies erklärte Bundesrat Ueli Maurer am Mittwoch an einer Medienkonferenz: «Wenn Frankreich auf die Liste kommt, brauchen wir Verstärkung», sagte er. In welchem Umfang diese Unterstützung gebraucht würde, hänge aber von der konkreten Situation ab und lasse sich momentan nicht sagen.