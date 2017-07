Zweitens zeigt die Studie, dass das zentrale Argument der Gegner – die Reform sei ungerecht – nicht verfängt. Nur gerade 33 Prozent der Befragten sind mit dem Argument voll oder eher einverstanden. Es liegt abgeschlagen am Schluss der sechs getesteten Argumente. Mit 73 Prozent Zustimmung liegt die Aussage auf Rang eins, die Zeit sei reif für einen Kompromiss. Es schliesse direkt an die Idee des Paketgedankens – alle geben, alle nehmen – an, so die Autoren der Studie. Das sei in den letzten Jahren «ein zentrales Element für das Wohlwollen gegenüber der Vorlage» gewesen. Auf Rang zwei folgt mit 56 Prozent die Aussage, Leute mit tiefem und mittleren Einkommen profitierten. Auf Rang drei kommt die sichere Rente mit 52 Prozent. Nur diese drei Argumente finden zurzeit eine Mehrheit.

Das Kompromiss-Argument zieht

Bei den fünf getesteten Gegenargumenten schafften es hingegen nur zwei auf über 50 Prozent Zustimmung. Der Aussage, die Mehrwertsteuer-Erhöhung belaste tiefe Einkommen, stimmen 56 Prozent zu. Und 55 Prozent bejahen das Argument, der Umwandlungssatz der zweiten Säule müsse gar nicht gesenkt werden. Beide Argumente können die Gegner aber kaum in den Vordergrund stellen. Die Aussagen, die Vorlage gehe zu wenig weit (40 Prozent Ja), die Linke baue den Sozialstaat aus (38 Prozent) und man könne sich eine Erhöhung der AHV-Rente nicht leisten (34 Prozent) kommen alle nicht über 40 Prozent Zustimmung. «Faktisch alimentieren zwei Argumente das aktuelle Ja hauptsächlich und ein drittes wohl nebensächlich», schreiben die Studienautoren. Hauptsächlich wirke die Vorstellung von Rentensicherheit und der Paketlösung als Kompromiss. Nebenbei assistiere die Ansicht, dass tiefere Einkommen von der Vorlage profitierten.

Generell ist das Klima zurzeit positiv einer AHV-Reform gegenüber. 49 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Vorlage angenommen wird. 38 Prozent glauben, sie werde abgelehnt.