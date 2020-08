Umfrage zu Maskenpflicht: Beim Einkauf sind Herr und Frau Schweizer dafür – im Job dagegen

(sat) In der Schweiz werden immer öfter Masken getragen. Das stellt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seiner jüngsten Umfrage zur Akzeptanz und Wirksamkeit seiner Empfehlungen und Kampagne klar. Laut BAG ist dies nicht nur auf die inzwischen im öffentlichen Verkehr gültige Maskenpflicht zurückzuführen. Generell würden Masken immer breiter akzeptiert. Namentlich beim Einkaufen wünschen sich laut der am Freitag in Bern vorgestellten jüngsten BAG-Umfrage immer mehr Befragte eine Maskenpflicht. Anders dagegen im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz: Dort schwindet die Akzeptanz einer Maskenpflicht, wie die von der Forschungsstelle Sotomo durchgeführte Umfrage zeigt.

«Die Bevölkerung insgesamt ist noch immer zuversichtlich», hält Sotomo-Stellenleiter Michael Hermann im Kurzbericht zu seiner Umfrage fest. Er weist allerdings darauf hin, dass es in der jüngsten Erhebung im Juli «erstmals seit März wieder zu einem Anstieg der Besorgnis in der Bevölkerung» gekommen sei. Der bis heute anhaltende Wiederanstieg der Fallzahlen nach den verschiedenen Lockerungsschritten wirke sich offensichtlich spürbar auf die Stimmung in der Bevölkerung aus.

Die Online zwischen dem 20. und 29. Juli durchgeführte repräsentative Umfrage kommt zum Schluss, dass die Bevölkerung die Verhaltens- und Hygieneregeln des Bundes nach wie vor überdurchschnittlich gut kennt. Im Gegensatz dazu nehme das anfänglich immense Informationsinteresse langsam ab. Dasselbe gelte für das Vertrauten in die Informationsvermittler. Dies gelte seit März für alle abgefragten Organisationen und Personengruppen.