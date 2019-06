Die SRF-Radiosendungen "Echo der Zeit", "Tagesgespräch" und auch "Rendez-vous" könnten weiterhin in Bern produziert werden, wie SRF am Donnerstag mitteilte. Die Chefredaktion Radio hingegen würde teils in Zürich und teils in Bern arbeiten.

Eckstein SRF 4 News

Ein Eckstein für die Entwicklung der Audiostrategie ist laut der Mitteilung hingegen, "dass Radio SRF 4 News nach Zürich gehen sollte". Als eigentliches Newsroom-Radio könne sich SRF 4 News zu einem Nachrichtenradio "an der Grenze zwischen Live-Radio und digitalen On-demand-Angeboten" weiterentwickeln.

Angedacht ist zudem, dass Newsinhalte für die Morgensendung von Radio SRF1 in Zürich produziert werden. Geprüft wird schliesslich auch, welche Aufgaben der Redaktion Nachrichten/Teletext in Bern und welche in Zürich sinnvoll sind, wie SRF weiter schreibt.

Die Audiostrategie für das lineare Radio und das On-demand-Angebot stellte SRF-Direktorin Nathalie Wappler am Donnerstag in ihrer 100-Tage-Bilanz vor. Sie ersetzt - in Absprache mit dem SRG-Verwaltungsrat und dem SRG-Generaldirektor - das Projekt für einen Teilumzug der Berner Radiostudios nach Zürich. Vorliegen soll sie bis Ende September 2019.

Digitalisierung und Spardruck

Die Audiostrategie nennt SRF eine Antwort auf Digitalisierung und Spardruck. Ein Teil der Strategie befasst sich mit der Entwicklung von Podcasts und anderen digitalen Projekten - die Mitteilung nennt als Beispiel Smart Speakers. Diese digitale Audioentwicklung will SRF interdisziplinär in Zürich-Leutschenbach vorantreiben.

Die Umzugspläne nach Zürich hatten in der nationalen Politik heftige Kritik ausgelöst. Der Nationalrat nahm mehrere Vorstösse an, die verlangen, Radio-Infosendungen weiterhin vor allem in Bern zu produzieren. Auch die Berner Politik forderte die SRG mehrfach und vehement auf, die Arbeit für den Umzug der Studios zu stoppen.

Bekannt geworden waren die Umzugspläne vor gut einem Jahr, nach dem Nein zur No-Billag-Initiative im März 2018. Das Unternehmen kündigte damals ein Sparprogramm in der Höhe von rund 100 Millionen Franken an und einen Stellenabbau. Gründe waren die Plafonierung und Senkung der Empfangsgebühr und weniger Werbeeinnahmen.

Sparvorgabe bleibt

An der Vorgabe, am Standort Bern 3 Millionen Franken einzusparen, wird aber trotz neuer Pläne nicht gerüttelt. Die Chefredaktion Radio habe den Auftrag erhalten, für den Fehlbetrag, der durch die angepassten Pläne am Standort Bern entsteht, alternative Sparmassnahmen aufzuzeigen, heisst es in der Mitteilung von SRF.

Wappler gab am Donnerstag zudem bekannt, dass die Abteilung Programme in der heutigen Form nicht weitergeführt werde. Hintergrund sind Änderungen in der Führungsstruktur. Zuvor hatte SRF die Kündigung des Programmchefs und stellvertretenden SRF-Direktors Hansruedi Schoch per Ende August vermeldet.