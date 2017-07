Die Menschen in der Schweiz leisten weniger körperliche Arbeit als früher. Das zeigt sich etwa bei der Armee: Armeechef Philipp Rebord klagte kürzlich, die heutigen Rekruten seien sich weniger gewöhnt, Lasten zu tragen. Die Rekrutenschulen müssten darauf Rücksicht nehmen und die jungen Leute zu Beginn der RS weniger stark körperlichen Anstrengungen aussetzen.

Wenn sich der Mensch weniger körperlich abrackert, müssten auch die Gelenke weniger abgenützt werden und länger halten, sollte man meinen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jedenfalls setzen Ärzte und Spitäler mehr Hüft- und Knieprothesen ein denn je. Der Prothesenboom erreicht neue Höchstwerte. Das zeigen Zahlen, die das Bundesamt für Statistik für die «Nordwestschweiz» zusammengestellt hat.

Nicht weniger als 19'451 Personen in der Schweiz erhielten 2015 erstmals eine Total- Prothese der Hüfte implantiert. Das waren gut 33 Prozent mehr als noch 2005. In der gleichen Zeit nahm die Schweizer Wohnbevölkerung aber «nur» um 12 Prozent zu. Nicht gerechnet sind die 424 Personen, deren Hüftprothese ersetzt wurde.

Röstigraben der Prothesen

Aber Schweiz ist in dieser Frage nicht gleich Schweiz. Bei künstlichen Hüftgelenken sind die Deutschschweizer führend. Auf 1000 Einwohner erhielten 2015 in Appenzell Innerrhoden 3,3 eine neu Kunsthüfte. In Obwalden waren es 3,2, in Ausserrhoden 3,1, gefolgt von Glarus (3), Solothurn und Bern (je 2,9), Uri und Basel-Land (je 2,8). Am wenigsten neue Hüftgelenke wurden 2015 im Kanton Genf eingesetzt: 1,8 auf 1000 Einwohner. Unter dem Landes-Schnitt von 2,3 lagen Waadt, Tessin, Jura und Neuenburg.

Die Kantone, die 2015 am meisten Hüftgelenke implantierten, taten das in der Regel schon 2005: Damals lag Glarus vorn, gefolgt von Obwalden, Bern, den beiden Appenzell und Basel-Stadt. Klar unter dem Schweizer Schnitt lagen 2005 Genf, Jura, Aargau, Tessin und Freiburg.

Sind Romands etwa die solideren Schweizer? Noch dramatischer ist die Zunahme künstlicher Knie. Während 2005 schweizweit 10 283 Erst-Implantationen von Knieprothesen registriert wurden, waren es 2015 18 050Stück (Total- und Teilprothesen zusammen).Die grössten Steigerungsraten bei den Kniegelenken wiesen zwischen 2005 und 2015 die Kantone Obwalden (207 Prozent), Jura (160), Freiburg (156) und Wallis (153) auf. Die geringsten Zunahmen, mit jeweils unter 50 Prozent, waren in den Kantonen Basel-Land, Solothurn und Uri zu verzeichnen. In Obwalden wurden 2015 3,6 auf 1000 Personen neu mit einer Ganz- oder Teilprothese des Knies ausgerüstet. Es folgt Basel-Land mit 3,1. Klar über dem Schweizer Schnitt von 2,2 pro 1000 Einwohner lagen 2015 auch die Kantone Solothurn und Jura. Klar am wenigsten Kunstknies wurden in Genf (1,4) eingesetzt.

Der Prothesen-Röstigraben und die anderen kantonalen Unterschiede legen den Schluss nahe, dass sehr viele dieser nicht risikolosen Knie- und Hüftoperationen unnötig sind. Eine Studie im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) kam letzte Woche zum Schluss: Etwa 16 000 Knieoperationen pro Jahr seien unnötig und verursachten Kosten von 70 Millionen Franken. «Insgesamt zeigte sich, dass die Operationen häufiger bei Zusatzversicherten und seltener bei Patienten mit hoher Franchise zum Einsatz kamen», so die SAMW. Tendenziell ist es demnach so, dass finanziell bessergestellte Personen eher ein künstliches Knie erhalten als schlechtergestellte.

Zu ähnlichen Erkenntnissen kam 2013 die deutsche Bertelsmann Stiftung. Sie belegte in einer Studie, dass Patienten im reichen Bayern fast doppelt so oft ein neues Knie erhielten als Patienten in Berlin. «In wohlhabenden Gegenden wird häufiger am Knie operiert, obwohl die Menschen in solchen Regionen tendenziell seltener an Arthrose leiden», sagte ein Vertreter der Bertelsmann Stiftung gemäss der deutschen Ärztezeitung.

Laut SAMW ist erwiesen, dass operative Eingriffe «keinen Zusatznutzen (...) im Vergleich zu einer Behandlung ohne Operation» bringen. Das Problem seien systemische Fehlanreize.

Privatkliniken an der Spitze

Daten des Bundesamts für Gesundheit zu den Akutspitälern zeigen: Privatspitäler setzen am meisten neue Prothesen ein (Tabelle rechts). Beispiel Kunstknie: 2014 führte die Basler Merian Iselin Klinik die Rangliste mit 837 an. Gefolgt von der Zürcher Schulthess-Klinik (697) und der Berner Hirslanden AG (667). Erst an sechster Stelle folgt mit der Solothurner Spitäler AG (378) die erste öffentlich-rechtliche Gruppe.