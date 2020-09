Drei Kinder bestiegen am Samstagabend in Uster (ZH) ein Sonnensegel. Aus noch unbekannten Gründen riss das Blachendach und die Knaben stürzten aus etwa drei Meter in die Tiefe. Alle mussten mit einem Rettungswagen sowie zwei Rettungshelikopter in Spitäler gebracht werden.