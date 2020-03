Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Arbeitgeberverband ruft nach mehr Steuergeldern für Kinderbetreuung

Die Babyboomer verabschieden sich langsam, aber sicher ins Rentenalter. Bis in zehn Jahren fehlen dem Arbeitsmarkt hierzulande deshalb rund eine halbe Million Arbeitskräfte. Die Lücke ausschliesslich mit Zuwanderung zu schliessen, ist politisch unerwünscht. Was soll man tun? Zum Beispiel mehr Frauen ins Erwerbsleben zurückholen, findet der Schweizerische Arbeitgeberverband. Dafür brauche es aber eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sagt Simon Wey. Der Chefökonom des Arbeitgeberverbandes präsentierte am Freitag an einem Anlass in Bern ein neues Positionspapier.

Die Forderung nach höheren Steuerabzügen für Fremdbetreuungskosten überrascht nicht. Dass der Wirtschaftsverband nach mehr Staat ruft, erstaunt hingegen. «Bund, Kantone, Städte und Gemeinden stehen im Vorschulbereich in der Pflicht, die Attraktivität von Drittbetreuungsangeboten zu verbessern», heisst es im Papier. Die öffentliche Hand soll also «bedarfsgerechte, qualitativ gute und finanziell attraktive Kinderdrittbetreuungsangebote sicherstellen und finanzieren», wie es weiter heisst. Zum Forderungskatalog der Arbeitgeber gehört auch der Ausbau von Tagesschulen.

Ein Potenzial von 15'000 Vollzeitstellen

Wey schätzt mit Verweis auf Studien, dass mit solchen Massnahmen bis zu 15'000 Vollzeitstellen mit Fachkräftequalifikation alleine bei den unterbeschäftigten Müttern besetzt werden könnten. Befragungen des Bundesamts für Statistik zeigen in der Tat, dass viele Mütter ihr Pensum aufstocken oder überhaupt wieder eine Arbeit aufnehmen würden, wenn es genug zahlbare, gut erreichbare und qualitativ gute Krippenplätze gäbe – und die Steuerprogression den Zusatzverdienst nicht zu einem grossen Teil wegfressen würde. Diese Tatsache monieren Ökonomen schon lange. Für Wey lohnt sich das staatliche Engagement im mehrfacher Hinsicht. Die Investitionen würden in Form von höheren Steuereinnahmen aufgrund der erhöhten Pensen mehr als kompensiert, sagt Wey. Das belege zum Beispiel eine Untersuchung über die Wirkung von Betreuungsgutscheinen in den Gemeinden Luzern, Emmen und Kriens. Zudem würden weniger Sozialleistungen anfallen, etwa für alleinerziehende Mütter und deren Kindern. Schliesslich habe der Staat aus liberaler Sicht sicherzustellen, dass Eltern auf dem Arbeitsmarkt gleich lange Spiesse wie kinderlose Frauen und Mütter hätten. Die ungenügende Vereinbarkeit von Beruf befeure nämlich wirtschaftsschädliche Regulierungen, die das Problem nicht nachhaltig lösten. Wey nennt als Beispiele die Geschlechterquoten und Lohnkontrollen für Unternehmen ab einer gewissen Grösse.

Der Schlüssel für mehr Gleichberechtigung liegt in den Augen des Arbeitgeberverbands aber im Ausbau der ausserfamiliären Betreuungsangebote.