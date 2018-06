«Humanae Vitae» war mithin eine radikale Absage an die sexuelle Revolution, die sich dank der Erfindung hormoneller Verhütungsmittel gerade durchsetzte. Die päpstliche Bombe hatte enorme Sprengkraft und spaltet die katholische Welt, zumindest in den westlichen Ländern, bis heute. Kurz nach der Veröffentlichung der Enzyklika zeigten sich auch die Schweizer Bischöfe besorgt. In der «Solothurner Erklärung» relativierten sie das päpstliche Diktum. Am Ende, so die Schweizer Oberhirten, sei die Frage der Verhütung ein Gewissensentscheid der Eheleute. Neuen Auftrieb erhielt die Debatte zu «Humanae Vitae» und zur Verwendung insbesondere von Kondomen im Zusammenhang mit der Verbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS.

Und jetzt? Jetzt, 50 Jahre danach und passgenau zum Besuch des aktuellen Papstes in der Schweiz, legt der konservative Bischof von Chur, Vitus Huonder, nach..., schreibt Huonder in einem Hirtenbrief: «Der christliche Geist kann sich in den Familien nur dann entfalten, wenn wir in der Ehe und in der Familie die Schöpfungsordnung wieder ganz zu respektieren lernen.»

Verhütung keine ganzheitliche Liebe

Laut Huonder steht Verhütung nicht nur im Widerspruch zur göttlichen Ordnung, sondern auch im Gegensatz zur ganzheitlichen Liebe. Denn wenn Ehegatten die Fruchtbarkeit künstlich manipulierten, so lehnten sie einen Teil der Frau – nämlich ihre natürliche Fruchtbarkeit – ab. Enthaltsamkeit hingegen sei «ein leiblicher Akt der Liebe». Es gehe also um die Frage, womit der Mensch seine Geschlechtlichkeit steuere, schreibt Huonder: «Ob er es mit seinem Charakter, mit Selbstbeherrschung tut, oder ob er die Steuerung einem Verhütungsmittel beziehungsweise einem Dritten, zum Beispiel dem Arzt, überlässt.»

Im Hirtenbrief bezeichnet Huonder die Lehren von Papst Paul VI. als «bleibendes Paradigma», im Kern also als unverrückbare Wahrheit. Der von Papst Franziskus 2014 seliggesprochene Paul VI. habe im Übrigen Recht gehabt, wenn er schon vor 50 Jahren schlimme Konsequenzen der Verhütung vorausgesagt habe. Die Entkoppelung von Sexualität und Fruchtbarkeit habe dazu geführt, dass Frauen nicht mehr als Person respektiert, sondern als Objekt der Triebbefriedigung angesehen würden, schreibt Huonder.

Wie reagiert das Kirchenvolk?

Die sexuelle Freizügigkeit behindere zudem die persönliche Reifung der Jugendlichen und destabilisiere Ehen und Familien. Zudem habe die Verhütung nicht dazu geführt, dass Abtreibungen verschwänden – im Gegenteil führten gewisse Methoden dazu, dass sich der befruchtete Embryo nicht in der Gebärmutter einnisten könne und somit dem Tod geweiht sei. Und weiter: «Die demografische Lage ist inzwischen besorgniserregend. Die europäischen Völker ersetzen die Generationen nicht mehr. Sie sind zu sterbenden Völkern geworden.»

Huonders Hirtenbrief soll heute Freitag offiziell publiziert werden und soll Mitarbeitern der Kirche und der Öffentlichkeit als Richtschnur dienen. Wie schon bei früheren streitbaren Äusserungen des Churer Oberhirten ist allerdings damit zu rechnen, dass ein schöner Teil der Priester im Bistum das Schreiben diskret behandeln wird. Die Detonation der päpstlichen Bombe von 1968 hallt ohnehin noch nach. Weitere Explosionen sind in vielen Kirchgemeinden nicht erwünscht.