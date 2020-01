Ein 17-jähriges Mädchen aus Baulmes VD, das kurz nach Weihnachten 2019 als vermisst gemeldet worden ist, ist am Montag in Yverdon tot aufgefunden worden. Der Ex-Freund des Opfers wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.