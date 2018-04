Am Montag und Dienstag kommt es zum Kräftemessen von Versicherungslobby und Konsumentenschützern in der Wirtschaftskommission des Nationalrats. Streitpunkt ist der Entwurf des Bundesrats für das neue Versicherungsvertragsgesetz. Die Versicherungen hatten beim Bundesrat viel Gehör gefunden. Er übernahm über dreissig Anpassungen, Ergänzungen und Streichungen, welche die Branche gefordert hatte, meldete der «Kassensturz» diese Woche. Entstanden ist ein Entwurf, den Rechtsexperten als unausgewogen kritisieren. «Das Gesetz verschlechtert die rechtliche Stellung der Konsumenten und des Gewerbes», sagt Stephan Fuhrer, Professor für Versicherungsrecht an der Universität Freiburg und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht. Der Entwurf schaffe neue Regelungen, die einseitig die Versicherer begünstigten.

So fielen wichtige Schutzmechanismen für die Konsumenten weg, die mit dem neuen Versicherungsvertragsgesetz eigentlich hätten verbessert werden sollen. Da ist zum Beispiel die Bestimmung, dass eine Versicherung einen Vertrag kündigen kann, wenn sich das versicherte Risiko für sie erhöht. Umgekehrt kann der Versicherte den Vertrag jedoch nicht kündigen, wenn sich das Risiko für ihn verkleinert. Eine zweite betrifft den Fall, in dem eine Versicherungsgesellschaft einen Vertrag frühzeitig kündigt, zum Beispiel eine Vollkaskoversicherung nach einem Schaden. Neu bekommt der Kunde vorausbezahlte Prämien bis zum Ende der Laufzeit nicht mehr zurück.