Das Dokument soll den Staaten als Richtschnur bei der Gestaltung ihrer Migrationspolitik dienen. Rechtlich verbindliche Verpflichtungen enthält es keine. Die USA lehnen es allerdings ab, ebenso Ungarn und Australien. Und nun, da auch Österreich ausgestiegen ist, entbrennt die Debatte in Deutschland (siehe Kasten). In der Schweiz hingegen ist sie schon in vollem Gang. Die Diskussion ist umso hitziger, als sie unter Zeitdruck stattfindet. Der Bundesrat hat im Grundsatz bereits entschieden, das Dokument am 10. und 11. Dezember zu unterzeichnen, an einer UNO-Konferenz in Marrakesch, die als Feierlichkeit für diesen Pakt stattfindet.

Deutschland: Konservative wollen Angela Merkel umstimmen Morgen Donnerstag berät der Deutsche Bundestag erstmals über den Migrationspakt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die internationale Vereinbarung unterstützt. Doch nun bläst der Noch-CDU-Chefin ausgerechnet aus den eigenen Reihen ein eisiger Wind entgegen. In der gestrigen Fraktionssitzung von CDU und CSU wollten sich mehrere Abgeordnete mit kritischen Voten zu Wort melden, hiess es im Vorfeld der Sitzung. «Selbstverständlich ist ein international abgestimmter Umgang mit der globalen Migration ein deutsches Kerninteresse», sagte der CDU-Innenpolitiker Marian Wendt gegenüber der «Welt». Dennoch würden sich er und weitere Fraktionskollegen gegen die Unterzeichnung des Abkommens aussprechen. Das Rahmenabkommen werfe noch zu viele Fragen auf. «Die fehlende Unterscheidung von Flucht- und Arbeitsmigration ist ein weiterer Nachteil des Paktes», so Wendt weiter. Wie verschiedene Medien berichten, will der konservative CDU-Flügel zudem beim Parteitag Anfang Dezember die Kanzlerin per Antrag dazu auffordern, den Migrationspakt «nicht vor einer Beratung und Beschlussfassung in der Bundestagsfraktion der CDU/CSU und im Bundestag unterschreiben zu lassen», so der Vorsitzende der Werte-Union, Alexander Mitsch. Andere Unionsabgeordnete stellen sich hingegen hinter das Abkommen – und damit hinter Merkel. (chr)

Aus dem Parlament erreichen die Regierung widersprüchliche Signale: Zuerst hatte die staatspolitische Kommission vergangene Woche eine Abstimmung im Parlament verlangt. Die aussenpolitische Kommission hingegen forderte am Montag vom Bundesrat, den Pakt mit Vorbehalten zu unterzeichnen. Wie Aussenminister Ignazio Cassis nun vorgehen will, ist offen. Er könne sich auch eine spätere Unterzeichnung des Pakts als in Marrakesch vorstellen, sagte er vergangene Woche. Das wäre «keine Katastrophe». Viel Vorarbeit geleistet Ganz anders sieht das SP-Aussenpolitiker Fabian Molina. «Wir machen uns international zum Gespött, wenn wir diesen Pakt jetzt in einer Hauruck-Übung ablehnen», sagt der Zürcher Nationalrat. Er verweist auf die Entstehungsgeschichte des Migrationspakts: Die Schweiz hat die Verhandlungen darüber zusammen mit Mexiko geführt. Stellt sie sich jetzt quer, nachdem sie bei der Ausarbeitung eine entscheidende Rolle eingenommen hatte, wirft das ein schräges Licht auf die Kohärenz der Schweizer Aussenpolitik. Zumal die Schweiz einen weitaus wichtigeren Anteil hatte am Migrationspakt als bisher bekannt – sie darf sogar als dessen Initiantin gelten. Der Pakt wurde im Auftrag der UNO erarbeitet, nachdem diese 2016 in New York eine Erklärung zu Flüchtlingen und Migranten verabschiedet hatte. Diese wiederum geht zurück auf Vorarbeiten der Schweiz: Das Bundesamt für Migration hatte ab 2001 zusammen mit dem EDA die Berner Initiative lanciert, um auf UNO-Ebene einen Dialog über Einwanderungsthemen in Gang zu bringen. Das geschah zu Zeiten von CVP-Bundesrätin Ruth Metzler. Das erste Resultat war eine «internationale Agenda für Migrationsmanagement» der UNO, 2004 feierlich verabschiedet in Bern mit SVP-Justizminister Christoph Blocher als Gastgeber. Das dort beschlossene Dokument bildet die Basis für den Migrationspakt. Darin finden sich bereits die umstrittensten Punkte, etwa die Schaffung legaler Migrationswege oder die Empfehlung, auf eine neutrale Berichterstattung in Medien hinzuarbeiten – von Gegnern als globale Personenfreizügigkeit und Medienzensur kritisiert.

All die Jahre waren die diplomatischen Arbeiten der Schweiz zur Migration kaum Thema in der Politik. Das änderte sich erst, als die SVP am 13. September dieses Jahres am Tag vor der Bundesratssitzung forderte, der Migrationspakt dürfe nicht unterschrieben werden. Dabei ging sie im Gleichschritt mit Migrationskritikern in Österreich vor.