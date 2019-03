Dieses Wochenende ist in vielen Schweizer Wintersportgebieten Saisonschluss. Abseits der Pisten war die Saison 2018/19 überdurchschnittlich gefährlich, wie die vorläufige Bilanz des Schnee- und Lawinenforschungsinstituts in Davos zeigt. Bisher erfassten Lawinen in den Schweizer Bergen 187 Personen. Das sind deutlich mehr als im langjährigen Mittel. Laut Angaben des Lawineninstituts lag der Durchschnitt in den vergangenen 20 Jahren Ende März bei 168.

Umgekehrt sieht es bei den Lawinentoten aus. 15 waren es bis jetzt. Im langjährigen Mittel waren es per Ende März 18.

Mehr Menschen werden mitgerissen, weniger getötet. Wie kommt es zu dieser positiven Entwicklung?

Airbag rettet Freeridern das Leben

Ein Grund für die besseren Überlebenschancen könnte laut dem Davoser Lawinenforscher Benjamin Zweifel in der besseren Ausrüstung der Schneesportler liegen. Immer mehr Freerider, die vor allem im Hochwinter in den gefährdeten Gebieten unterwegs sind, tragen sogenannte Lawinenairbags. Geraten sie in eine Lawine, können sie mit einem schnellen Handgriff ihren im Rucksack integrierten Lawinenairbag aufpumpen. Ein Luftkissen sorgt dafür, dass die Einheit Mensch/Rucksack zu einem noch grösseren „Brocken“ wird.

Um zu verstehen, was dann passiert, lohnt sich der Blick in eine Müesli-Mischung. Durch die Erschütterungen beim Transport rutschen die kleineren Stücke in die entstehenden Zwischenräume ab. Die grösseren Brocken finden darin keinen Platz. Sie wandern nach oben.

Diesen Müesli-Effekt macht sich der Lawinenairbag zunutze. Solange die Lawine den mitgerissenen Schneesportler fortbewegt, wandert dieser dank Airbag an die Oberfläche. Das Resultat wurde bei Tests nachgewiesen: Wintersportler mit aufgeblasenem Airbag weisen generell geringere Verschüttungstiefen auf. Und das wirkt sich positiv aus. «Von 100 Personen ohne Airbag sterben in derselben Lawine 22 Leute, mit Airbag 13», sagt Lawinenforscher Zweifel.

Die Experten in Davos sind von der Wirksamkeit der Airbags überzeugt. Sie zeigt sich jetzt auch in der Lawinentoten-Statistik. «Immer mehr Menschen sind im gefährdeten Gebiet unterwegs, doch über die Jahre bleibt die Zahl der Lawinentoten stabil», so Zweifel.