Auf dem Autobahnzubringer A3 in Fahrtrichtung Zürich sei es zudem in der Nacht auf Samstag zu einem Selbstunfall gekommen, teilte die Kantonspolizei Glarus mit: Eine 19-jährige Fahrzeuglenkerin hatte auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle verloren - am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

50 Unfälle in Bern

Der Neuschnee und die Temperaturen unter null Grad liessen die Strassen am Samstag vielerorts glatt und gefährlich werden. Allein im Kanton Bern gab es seit Freitagabend rund 50 Unfälle. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern über Twitter mitteilte.