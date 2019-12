Vincent Ducrot: Ein wenig Meyer, ein wenig Weibel – so tickt der neue SBB-Chef

Er klingt wie die helvetische Version einer eierlegenden Wollmilchsau: Der ideale Chef der Bundesbahnen, wie er in den vergangenen Wochen immer wieder beschrieben worden ist. Ein profunder Kenner des Landes und des hiesigen Bahnsystems sollte er sein, sagte SBB-Verwaltungsratschef Monika Ribar im Sommer. Denn: «Die SBB sind eine Ikone in diesem Land, keine normale Firma.» Der Neue hat einen der prestigeträchtigsten Posten des Landes inne. Er muss ein Unternehmen mit über 30000 Angestellten führen und – so hat es die NZZ formuliert – «in einem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Zwängen sowie politischen und gesellschaftlichen Ansprüchen» bestehen können.

Der Neue darf das Werk von Noch-CEO Andreas Meyer fortführen. Unter ihm haben sich die SBB vom reinen Service-Public-Betrieb zu einem integrierten und digitalisierten Mobilitätsdienstleister entwickelt, die Passagierzahlen nahmen in seiner fast 13 Jahre dauernden Ära um 60 Prozent und die gefahrenen Zugkilometer um 30 Prozent zu. Gleichzeitig wurde Meyer vorgeworfen, dass die SBB ihr Kerngeschäft aus den Augen verloren hätten. Die steten Reorganisationen haben vielen Bähnlern zugesetzt.

Tatsächlich tat sich der Manager Meyer im Gegensatz zu seinem legendären Vorgänger Benedikt Weibel schwer, den Draht zum einfachen Bahnarbeiter und zur Politik zu finden. Kein Wunder, wünschten sich viele eine Art Mischung aus dem aktuellen und dem früheren SBB-Chef an der Spitze. Der Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Die Redaktion von CH Media enthüllte am Dienstagmorgen, was kurz nach dem Mittag dann offiziell wurde: Der SBB-Verwaltungsrat bestimmt den 57-jährigen Vincent Ducrot zum Nachfolger von Andreas Meyer. Den Freiburger hatten nur Brancheninsider auf dem Radar. «Zu alt» sei er für den Posten, kokettierte er kürzlich noch. Zu stark drehte das Personalkarussell in der Deutschschweiz. Dabei ist Ducrot – bei genauer Betrachtung – die logische, ja vielleicht die idealtypische Personalie: Er steht für viele Begriffe, mit denen das Profil des neuen SBB-Chefs belegt worden war. In Freiburg führt Ducrot schon eine SBB im Kleinen Mit der Ernennung Ducrots verbindet der Bahn-Verwaltungsrat ein Narrativ, das da lautet: Der Freiburger ist der Mann, den der Konzern nun braucht. Er ist die Antwort auf das Wachstum und die Unruhe der vergangenen Jahre, er soll die Sehnsucht nach Konsolidierung und Sicherheit befriedigen. Als Verwaltungsratschefin Monika Ribar am Dienstagnachmittag mit Ducrot in der Berner SBB-Zentrale vor die Medien tritt, spricht sie von einer «idealen Persönlichkeit». Ducrot kenne «die integrierte Bahn à fond» und sei «in der Verkehrsbranche, in der Politik und mit den Sozialpartnern sehr gut vernetzt». Einerseits solle er das Kerngeschäft stabilisieren und verbessern, sagt Ribar, andererseits «Weiterentwicklungen sorgfältig angehen». Ein wenig Meyer, ein wenig Weibel also. Vincent Ducrot selbst bezeichnet sich als «Eisenbahner im Herz». Als Prioritäten sieht er «Sicherheit, Pünktlichkeit und Sauberkeit». Im Bahnbetrieb sei es zentral, mit Qualität zu überzeugen. Damit belässt es Ducrot bei seinem ersten Auftritt in der Konzernzentrale noch bei Allgemeinplätzen. Eines jedoch betont er mehrfach: Er weiss, wie die Exponenten der Branche ticken, welche Ansprüche die Politik stellt und was die öffentliche Hand als Geldgeber sowie Besteller der Bahnleistungen erwartet. Ducrot startet im April 2020 Sein Amt wird Ducrot im April antreten. Bis dahin bleibt der Elektroingenieur mit ETH-Abschluss bei den Freiburgischen Verkehrsbetrieben TPF, die er seit acht Jahren führt. Zuvor arbeitete der Romand, der auch ausgezeichnet Deutsch spricht, in der Division Personenverkehr bei den SBB. Zuletzt war er gar deren interimistischer Chef. Der Vater von sechs Kindern ist verwitwet. Als Milizler präsidiert er bisher in seiner Wohngemeinde Echarlens die kommunale Finanzkommission.

Vincent Ducrot wird von Weggefährten gleichwohl als Bähnler klassischer Prägung und als Digitalisierungsturbo beschrieben; zwei Attribute, von denen man gemeinhin annahm, dass sie nicht zusammenpassen. Die Freiburger TPF gelten in der Branche als «kleine SBB». In einem der schnellst wachsenden Kantonen konnten sie die Passagierzahlen in den vergangenen Jahren massiv steigern und die Infrastruktur ausbauen. Die TPF waren Pioniere im elektronischen Ticketverkauf. Zu den weiteren Innovationen, die Ducrot prägte, gehörten ein Whats­app-Trafficdienst, eine der ersten autonomen Buslinien des Landes und die Billett-App «Fairtiq», die mittels Tracking automatisch das günstigste Billett auswählt. Geprägt vom Zeitalter der Liberalisierung Der Schiene ist Ducrot seit Jahrzehnten verbunden. Noch vor der Bahnreform in den 1990er-Jahren stiess er zu den SBB, ursprünglich arbeitete er in der Informatik. Dort sei er schnell mit seinem «ausgesprochenen analytischen Geschick» aufgefallen, erinnert sich der langjährige SBB-Chef Benedikt Weibel. «Er hört zu, wägt ab, überdenkt die Konsequenzen und trifft dann einen austarierten Entscheid. Wenn er etwas sagt, dann hat es Hand und Fuss.» Überdies habe er es vermocht, Projektgruppen mit verschiedensten Persönlichkeiten zu leiten und eine gemeinsame Begeisterung zu schaffen. Ducrot verstehe den Bahnbereich auch deshalb so gut, weil er ihn im Zeitalter der Liberalisierung und des wachsenden Wettbewerbs kennen gelernt habe, sagt Weibel. «Das schärft den Blick.»