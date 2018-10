Kenner der Walliser Politik kommen dieser Tage aus dem Staunen nicht heraus. «Das hat es noch nie gegeben», sagt einer, der nicht namentlich genannt werden möchte. Wann immer im Wallis jemand die Chance hatte, «etwas zu werden», habe es geheissen: «Das ist einer von uns», eine kantonsweite Solidarisierung war die Folge. Alle hätten den Kandidaten unterstützt. Auch der Freisinnige Pascal Couchepin etwa hatte die volle Unterstützung im CVP-Kanton.

Bei Viola Amherd (56), der langjährigen Briger Stadtpräsidentin und Vize-Chefin der CVP-Fraktion in Bundesbern, ist es anders. Dass die Anwältin Chancen hat, im Dezember zur Nachfolgerin von Doris Leuthard in den Bundesrat gewählt zu werden, kommt in einigen Walliser Kreisen nicht gut an.

Amherd ist einem Sperrfeuer ausgesetzt, das aus dem eigenen Haus kommt. Dem «Walliser Boten», kurz WB genannt, der langjährigen Hauszeitung der CVP Oberwallis (CVPO). Kurz nach Leuthards Rücktritt erteilte das Blatt dem Ruf nach einer Frau eine Absage. Wenig später folgte ein Verriss der Kandidatin Amherd als «Mauerblümchen», das «oft mit der Linken im Chor singe» und in Bern nichts geleistet habe. Vorläufiger Höhepunkt war diese Woche die Titelgeschichte im zuletzt nach rechts gerutschten WB, wonach Amherds Familie jahrelang zu viel Miete vom Alpiq-Konzern «einkassiert» habe. Insgesamt eine Viertelmillion Franken (Ausgabe von gestern). Dieser Zivilstreit, der vor Kantonsgericht hängig ist, schwebe «bedrohlich über Amherds möglicher Bundesratskandidatur».