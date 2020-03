Virologe Salathé kritisiert Bundesrat: «Es fehlt eine Strategie, die Leute zu testen»

Darum gehe er davon aus, dass der Bundesrat die Massnahmen noch weiter verschärfen müsse. Das würde womöglich eine Ausgangssperre wie in Frankreich bedeuten (die Red.). «Ausser, es gibt jetzt in der Schweiz baldmöglichst eine breite Teststrategie», so Salathé.

In Italien steht das Gesundheitssystem mancherorts bereits kurz vor dem Zusammenbruch. Salathé betont zwar, dass die Schweizer Spitäler jetzt gut vorbereitet seien. Es könne aber auch bei uns so weit kommen wie in Italien. «Darum müssen wir jetzt alle die Hygiene- und Social-Distancing-Massnahmen umsetzen», appelliert er an die Bevölkerung.

Der ganze Beitrag mit Virologe Salathé