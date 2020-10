Von der Hotelierstochter zur höchsten Schweizer Diplomatin: Wer ist Livia Leu, die neue EU-Verhandlerin?

Livia Leu stammt aus einer Hoteliers-Familie. Wenn man wie sie im Winterkurort Arosa aufgewachsen ist, mit Vater und Mutter, die beide in verschiedenen Landesregionen gehobene Häuser führten, ist die Ähnlichkeit zur Diplomatie offensichtlich: man bewegt sich in internationalen Kreisen mit verschiedenen Kulturen und schwierigen Gästen und muss sprachlich agil sein.

Livia Leu spricht mehrere Fremdsprachen. Bis heute ist sie dem Bündner Dialekt treu geblieben – und hat einen Mann mit Bündner Wurzeln geheiratet, den sie in New York während ihrem ersten Auslandeinsatz als Diplomatin kennen gelernt hat.

Die Geselligkeit blieb der Bündnerin trotz ihrer Zielstrebigkeit auch während ihres Jura-Studiums an der Uni Zürich erhalten. Anders als viele der Bündner und Tessiner Kommilitonen blieb sie auch während der Wochenenden in Zürich – des Vergnügens, aber auch des Lernens wegen. Sie erwarb Lizentiat und Anwaltspatent in Rekordzeit, um rasch zu erkennen, dass die Juristerei nicht ihr Lebensinhalt sein würde.

Das sie stets faszinierende internationale Umfeld führte sie in den diplomatischen Dienst und damit an ihren ersten Ausland-Posten in New York an der Ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York. Neckischerweise ist ihre Vorvorgängerin im EDA-Staatssekretariat, Pascale Baeriswyl, heute Chefin dieser Uno-Mission.

Weltweit erst die zweite Frau als Botschafterin im Iran

Politisch ist Livia Leu eine unabhängige Denkerin. Gleichstellung lebt sie, indem sie nicht in erster Linie darüber spricht, sondern handelt. So gründete sie zusammen mit anderen Diplomatinnen, die bis vor kurzem noch in deutlicher Minderzahl waren, den Verein der Diplomatinnen im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten.

Ihr Einsatz als engagierte Frau hinderte sie nicht daran, zusammen mit den zwei Kleinkindern ihrem Mann nach Los Angeles zu folgen, dem während eines Jahres ein attraktives berufliches Angebot gemacht worden war. Allerdings war sie erleichtert, nach dem Jahr, das sie vor allem den beiden Söhnen widmete, nach Bern in die Diplomatie zurückzukehren.