Für seine Einsätze zahlte er einen hohen Preis: Martin Peterhans arbeitete jahrelang als Katastrophenhelfer des Bundes, weltweit half er Menschen in Not. Während zehn Jahren stand der 44-Jährige für das Schweizerische Korps für Humanitäre Hilfe (SKH) im Einsatz.

Petermann rückte aus, als an Weihnachten 2004 eine der schlimmsten Tsunamis der Geschichte allein in Indonesien über 150‘000 Menschen tötete. Er war vor Ort, nachdem Israel 2009 den Gazastreifen bombardierte. 2011 stand er Opfern des Bürgerkriegs in Libyen zur Seite. Und er wurde vom SKH 2015 nach Nepal geschickt, nachdem bei einem Erdbeben 8800 Menschen ums Leben gekommen waren.

Die Einsätze zehrten an Petermann. Heute braucht der Helfer selbst Hilfe. Diese Zeitung machte seine Geschichte publik. Ab 2017 war er kaum mehr arbeitsfähig. Die Diagnose: posttraumatische Belastungsstörung. Psychiater und Psychotherapeuten sind sich einig, dass ihn die fast 300 Diensttage für die humanitäre Hilfe krank gemacht haben.

Doch die Militärversicherung, bei der SKH-Angehörige eigentlich Anspruch auf Leistungen haben, will nicht für Petermanns Traumatherapie aufkommen und auch kein Krankentaggeld bezahlen. Es gebe «keinen adäquaten Kausalzusammenhang» zwischen den Einsätzen in Katastrophengebieten und der posttraumatischen Belastungsstörung, findet die von der Suva geführte Versicherung.

Dabei bestätigte deren Konsiliarpsychiater in einem Gutachten, dass die Beschwerden von Peterhans in Zusammenhang «mit den Einsätzen in Indonesien im Jahr 2005 sowie mit den vielen späteren Auslandeinsätzen» stünden. Nun zeigt ein Brief des Aussendepartements (EDA), der dieser Zeitung vorliegt: Auch die Verantwortlichen des Humanitären Korps setzten sich bei der Militärversicherung für ihren Mitarbeiter ein.

Einsätze sind grosse Belastung

In dem Schreiben vom November 2018 zeigen die Verantwortlichen auf, wie anspruchsvoll die Einsätze der Katastrophenhelfer sind. Trotz Vorbereitung stellten sie in der Praxis «eine erhebliche Belastung für Psyche und Körper dar», heisst es: