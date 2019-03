Steuerabzüge sind eine schöne Sache. Jeder Franken, der für den Arbeitsweg, Renovationsarbeiten oder den Nachwuchs abgezogen werden kann, reduziert die Steuerrechnung. Und was den Steuerzahler freut, ist auch der Politik hold. In der aktuellen Session zeigt sich das Bundesparlament besonders grosszügig. So will der Ständerat den Abzug für die Krankenkassenprämien aufstocken: für Alleinstehende von 1700 auf 3000 Franken, für Ehepaare von 3500 auf 6100 Franken. Kostenpunkt: 465 Millionen Franken. Der Nationalrat wiederum demonstrierte sein Herz für Familien. Für ein Kind soll künftig 10'000 statt 6500 Franken abgezogen werden können. Kostenpunkt: 350 Millionen Franken. Und: Wer ein Kind fremdbetreuen lässt, soll neu bis zu 25'000 Franken statt ehemals 10'100 Franken abziehen können. Kostenpunkt: Zehn Millionen Franken.

Für den Bürger klingt das erst mal gut. Viele ächzen unter den hohen Kosten für Prämien und Kinderbetreuung. Linderung wäre willkommen. Allerdings hat das Ganze einen Schönheitsfehler, denn lange nicht alle werden etwas davon haben. Der Grund liegt darin, dass ein grosser Teil der Bürger gar keine Bundessteuern bezahlt. Bei den Familien sind es 45 Prozent, deren Einkommen nicht genügend hoch ist, um Bundessteuern zahlen zu müssen; bei den Einzelpersonen 28 Prozent. Sie gingen leer aus. Profitieren würden aufgrund der progressiven Besteuerung vor allem hohe Einkommen (siehe Box).