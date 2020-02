Vor CIA den Kopf in den Sand gesteckt? Die möglichen Schweizer Mitwisser der Crypto-Leaks

Der Hintergrund

Ein veritabler Geheimdienst-Thriller sorgt seit vergangener Woche für Schlagzeilen: In einer gemeinsamen Recherche haben die «Washington Post», das ZDF und die «Rundschau» von SRF aufgedeckt, dass sich die Firma Crypto AG aus Zug ab 1970 während Jahrzehnten im Besitz des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency (CIA) und des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) befand. Die wahren Eigentümer versteckten sich hinter einer in Liechtenstein domizilierten Stiftung.

Die Crypto AG – die auch vom Ruf der Schweiz als neutralem Land und Standort für vertrauenswürdige Spitzentechnologie profitierte – verkaufte Chiffriergerätean an Regierungen und Privatkunden in der ganzen Welt. Was ihre Kunden nicht wussten: In die vermeintlich nicht zu knackenden Algorithmen der Verschlüsselungstechnologie baute die Crypto AG in enger Abstimmung mit CIA und BND Sicherheitslücken ein, mit deren Hilfe die Geheimdienste die Kommunikation abfangen konnten.

So wurden über Jahrzehnte über hundert Staaten ausspioniert. Die beiden Geheimdienste fingen abertausende von geheimen Nachrichten ab, die zwischen Regierungsstellen, Behörden, Botschaften oder militärischen Stellen übermittelt wurden. In einem CIA-Dokument, welches den drei an der Recherche beteiligten Redaktionen vorliegt, wird die unter den Decknamen «Minerva», «Thesaurus» und «Rubikon» geführte Aktion als «Geheimdienstcoup des Jahrhunderts» bezeichnet.

Die Rolle der Schweiz

Noch weitgehend im Dunkeln liegt die Antwort auf die Frage, wie viel die Schweizer Behörden über die «Operation Minerva» wussten. Die Cryptoleaks-Recherche legt nahe, dass man bei der Justiz, den Nachrichtendiensten und möglicherweise bis hinauf zum Bundesrat über die Hintergründe der Crypto AG informiert war. Doch viele der in CIA-Dokumenten genannten Personen streiten eine Mitwisserschaft ab.

Um die Rolle der offiziellen Schweiz zu beleuchten, hat der Bundesrat den ehemaligen Bundesrichter Niklas Oberholzer damit beauftragt, bis im Juni einen Bericht zur Affäre vorzulegen. Auch die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) des Parlaments, die für die Aufsicht über die Geheimdienste zuständig ist, befasst sich mit der Sache.

Klar ist bisher lediglich: Zu mindestens zwei Zeitpunkten gingen bei den Schweizer Behörden offizielle Hinweise dazu ein, dass die Chiffriergeräte der Crypto AG manipuliert sein könnten und dahinter ausländische Geheimdienste stecken könnten.

Die Situation 1977

Am 28. April 1977 beendete der damalige Entwicklungschef und Vizedirektor der Crypto AG, Peter Frutiger, von einem Tag auf den anderen sein Arbeitsverhältnis, wie er der NZZ am Sonntag erzählte. Gemäss Berichten der Washington Post hingegen wurde Frutiger vom CEO der Firma, Heinz Wagner, entlassen.

Unbestritten ist: Der an der ETH ausgebildete Elektroingenieur Frutiger war in die Geheimnisse der Crypto AG eingeweiht. Er nahm an Gesprächen mit Vertretern von CIA und BND teil und war über die technisch komplexen Hintertüren, welche die Geheimdienste in die Chiffriergeräte einbauen liessen, im Bild.

Mindestens drei Vertretern der offiziellen Schweiz erzählte Frutiger nach dem Ende seiner Tätigkeit für die Crypto AG über die Hintergründe der Firma: Kurt Bolliger, Leiter der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, René Lécher, Chef des Nachrichtendienstes der Flieger- und Fliegerabwehr und dem ehemaligen Bundesanwalt Hans Walder, dessen Amtszeit 1974 geendet hatte.