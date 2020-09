Vor sieben Jahren stand das Hotel vor dem Aus: Aargauer Ehepaar lässt den Mythos Gilberte de Courgenay weiterleben

«Der Kauf war für einmal eine Geschichte, die für alle Landesteile aufgegangen ist», sagt Bernasconi. Noch heute ist Gilberte kaum aus den Zeitungen wegzubringen. Nicht selten besuchen Deutschschweizer der regelmässigen Berichterstattungen wegen das 2000-Seelen-Dörfchen. Auch an diesem Tag, an dem die Hitze des fast schon vergangenen Sommers nur so auf den bestuhlten Hinterhof des Hotels knallt, ist Bernasconi schwer beschäftigt. Unaufgeregt spricht sie mit den geschichtsinteressierten Besuchern, macht Fotos mit ihnen, wandert von einem Tisch zum nächsten.

Die Hektik der Grossstadt hinter sich lassend, fühlt es sich so an, als würde man eine neue Welt betreten. «Hier stellen sich einem auf einmal ganz andere Fragen als eigentlich gewohnt», sagt Evelyne Bernasconi. Vor fünf Jahren hat die gebürtige Jurassierin mit ihrem aus dem Tessin stammenden Ehemann Bruno das Hotel de la Gare ersteigert, dank dem die Wirtstochter Gilberte Montavon im Ersten Weltkrieg schweizweite Bekanntheit erlangte. Praktisch die ganze Schweizer Medienwelt stürzte sich damals auf das in Killwangen wohnhafte Ehepaar Bernasconi-Mamie, welches dort eine Anwaltskanzlei und einen Immobilienbetrieb führte.

Eine Heldin ohne Pathos

Dass die Rolle der Gastgeberin keine ist, die sie schon seit Jahren innehat, und sie das jurassische Wirtepatent erst vor drei Jahren erworben hat, fällt kaum auf. Ursprünglich wie ihr Mann Vollzeit als Anwältin tätig, pendelt Bernasconi heute bis vier bis fünf Mal pro Woche vom Aargau aus in Richtung Courgenay. An den Ort, in dessen Nachbargemeinde Alle einst ihre vaterseitige Familie gelebt hatte. 120 Kilometer. Zeit genug, sich auf die Reise in die Vergangenheit vorzubereiten. Oder ist es doch viel mehr eine in die Zukunft? Von einer Zerrissenheit will Bernasconi nichts wissen.

«Die zwei Welten trägt man immer in sich. Dass man sich damit stets beschäftigt, war für uns immer klar», so Bernasconi. So war der Erwerb des Hotels primär eine Herzensangelegenheit. Eine, die sich voll und ganz um die eigenen Wurzeln dreht. Aber auch um die von Gilberte und der Schweiz an sich. Das Wirken der Wirtstochter ist in jedem Winkel des Hauses spürbar: