Am 31. Juli wollte Ylenia Lenhard im Hallenbad in Appenzell eine vergessene Shampoo-Flasche holen. Doch das Kind kehrte nie nach Hause zurück. Der Entführer, ein in Spanien lebender Schweizer Rentner, tötete Ylenia noch am gleichen Tag und nahm sich das Leben.

Vom Kind fehlte jedoch jede Spur. Sieben Wochen lang suchte die Polizei mit Dutzenden freiwilligen Helfern und mit Hunden, Helikoptern und Tauchern die Region ab. Der Fall wurde in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" ausgestrahlt, eine Belohnung wurde ausgesetzt. Vergeblich.