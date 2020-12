Vorwurf der Tierquälerei – Springreiter Paul Estermann geht vor Gericht in Runde vier

Dem 57-jährigen Springreiter Paul Estermann wirft die Luzerner Staatsanwaltschaft mehrfache vorsätzliche Tierquälerei vor. Der Beschuldigte soll in seinem Reitzentrum in Hildisrieden Pferde mit der Peitsche wiederholt misshandelt haben.

Die ist zur Unterstützung, wenn das Pferd einen Chabis zusammenreitet. Mit einem Zwick unterstützt man das Tier und zeigt ihm so, dass es etwas nicht Korrektes tat. Das hat nichts mit Schlagen zu tun. Falls ich ein Tier so verletzt hätte, dann sicher nicht bewusst

Estermanns Verteidiger begann seinen Parteivortrag mit Vorbemerkungen zum Urteil der Vorinstanz. Diese habe sich durch negative Schlagzeilen leiten lassen und sei voreingenommen gewesen. «Die Unschuldsvermutung wurde torpediert, der Anspruch meines Mandanten auf eine faire Verhandlung wurde verletzt», betonte er. Weiter stellte er die Glaubwürdigkeit etlicher Zeugen in Frage. So etwa habe der ehemalige Mitarbeiter, der die Fotos der angeblich verletzten Stute Castlefield Eclipse gemacht haben will, seinem ehemaligen Arbeitgeber eines auswischen wollen.

Es sei zudem fraglich, wann die Fotos aufgenommen worden seien. Da diese über keine Metadaten verfügen, sei nicht erwiesen, zu welchem Zeitpunkt und wo genau diese erstellt worden seien. Gemäss dem Verteidiger sei auch nicht gesichert, dass es sich bei den abgebildeten Verletzungen tatsächlich um das fragliche Pferd handle.

Auch andere Zeugen seien nicht glaubwürdig, so der Verteidiger. Und: «Die wollten meinem Mandanten das Handwerk legen. Darum liessen sie die Bilder der Presse zukommen. Danach war der Ruf des Springreiters schlagartig vernichtet. Ein Komplott kann nicht ausgeschlossen werden.» An den Aussagen würden erheblich Zweifel bestehen. Dem Beschuldigten könne nicht nachgewiesen werden, dass er ein Pferd geschlagen und verletzt habe. «Falls durch meinen Mandanten je ein Tier verletzt wurde, dann handelte es sich um völlig unbeabsichtigte Bagatellverletzungen.» Paul Estermann sei nach dem Grundsatz in dubio pro reo von Schuld und Strafe freizusprechen.

Der Staatsanwalt betonte, dass in der Causa Estermann mit harten Bandagen gekämpft wird. So habe die Verteidigung eine Vielzahl von Beweisanträgen eingereicht. Es gehe darum, Verwirrung zu stiften und die Strafbehörden derart zu beschäftigen, dass das Kernthema in den Hintergrund rücke. «Eine hinlänglich bekannte Verteidigungspraxis, die hier auf die Spitze getrieben wurde», so der Staatsanwalt. Ein weiteres Beispiel: «Die Berufungserklärung der Verteidigung umfasst sage und schreibe 84 Seiten».

Der Staatsanwalt beantragte, Paul Estermann sei für Tierquälerei in mehreren Fällen schuldig zu sprechen und das Urteil der Vorinstanz auf 120 Tagessätze zu je 160 Franken zu erhöhen. Auch die Strafe sei von 4000 auf 4800 Franken zu erhöhen. Der Ankläger machte klar: