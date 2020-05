Waadt meldet am meisten positiv Getestete – so sieht's in deinem Kanton aus

Positiv Getestete insgesamt Am 24. Februar 2020 fiel der erste Test in der Schweiz positiv aus: Eine Person im Tessin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. So hat sich die Kurve in der Schweiz seit Ende Februar entwickelt. Anmerkung: Der Balken des aktuellen Tages enthält teilweise erst die Angaben von einigen Kantonen und kann im Verlauf des Tages noch grösser werden. Die Veränderung in Prozent im Titel bezieht sich daher auf die letzten beiden definitiven Fallzahlen.

Positiv Getestete nach Kanton Das Coronavirus hat inzwischen alle Kantone der Schweiz erreicht. Die genaue Anzahl Infizierte ist zurzeit unmöglich herauszufinden, weil längst nicht alle Infizierten getestet werden. Die kantonalen Behörden liefern auf ihren Webseiten allerdings in teilweise unregelmässigen Abständen Angaben zur Anzahl Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Insbesondere über das Wochenende kann ein Tagesupdate allerdings auch mal fehlen. Mehr zu den Datenquellen findest du in der Infobox am Ende des Artikels. In der Visualisierung hat es jeweils einen Punkt, wenn eine Aktualisierung vorlag. Die Grafiken bilden den Zeitraum seit dem 6. März 2020 ab. Die totale Anzahl der positiv Getesteten steht jeweils in Klammer neben dem Kantonskürzel. Ausserdem ist die Veränderung gegenüber dem Vortag in Prozent angegeben. Es ist zu beachten, dass einige Kantone beispielsweise über's Wochenende keine Details liefern und die Steigung am Montag daher entsprechend hoch ausfallen kann. Entwicklung positiv Getestete pro Kanton

Heruntergebrochen auf die Anzahl positiv Getesteter pro Einwohner zeigt sich in den Kantonen folgendes Bild:

Todesfälle nach Kanton

Kommen wir nun zu den Todesfällen. Nicht in allen Kantonen wurden bisher Todesfälle in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Die totale Anzahl der Todesfälle steht jeweils in Klammer neben dem Kantonskürzel. Auch hier haben nicht alle Kantone im Tagesrhythmus Updates geliefert.

Im Vergleich mit der Anzahl Einwohner ergibt sich untenstehendes Bild. Hier ist allerdings anzumerken, dass es sich bei vielen Kantonen um zu kleine Fallzahlen handelt, als dass man zu diesem Zeitpunkt bereits ein abschliessendes Fazit ziehen könnte.

Auslastung Spitäler

Leider publizieren bisher nicht alle Kantone regelmässig die Anzahl hospitalisierter Covid-19-Patienten. Je nach verfügbaren Zahlen bilden die folgenden Grafiken die letzten Tage (wie beim Beispiel Uri) oder Wochen (wie bei Genf oder Waadt) ab. Hospitalisierte nach Kantonen

Einige Kantone geben auch an, wie viele Personen auf der Intensivstation liegen. Andere – und dazu gehört beispielsweise der Kanton Zürich, der über ein gutes Dutzend Spitäler und Kliniken mit Intensivstationen verfügt, geben nur die Anzahl Personen an, die künstlich beatmet werden.

In den folgenden Grafik sind die 14 Kantone ersichtlich, die zurzeit ausweisen, wie viele Personen auf den Intensivstationen liegen.

Sterberaten und Hospitalisierungen nach Alter Die folgende Grafik zeigt die absolute Anzahl positiv Getesteter und (in magenta) wie viele davon an Covid-19 verstorben sind. Rechts daneben ist die daraus resultierende Sterblichkeitsrate ersichtlich. Die zweite Grafik zeigt nochmals die selbe Anzahl positiv Getesteter, in magenta dabei jeweils der Anteil an Personen, die in ein Spital oder eine Klinik eingewiesen wurden. Zu den Hospitalisierungsraten bei Kindern ist noch Folgendes anzumerken: Da Kinder nicht zur Risikogruppe gehören, zeigen sie oftmals nur sehr milde Symptome und werden nach Absprache mit einem Arzt zuhause gesund gepflegt. Ein Corona-Test wird in vielen Fällen erst gemacht, wenn das Kind eine Vorerkrankung hat oder sehr starke Symptome zeigt. Genau diese Patienten werden dann entsprechend auch häufiger hospitalisiert. Die Hospitalisierungsrate ist in der Realität daher also deutlich tiefer als vom BAG ausgewiesen.