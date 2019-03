Die Schweizer Luftwaffe sucht seit Jahren nach einem neuen Kampfflugzeug-Typ, um Tiger und F/A-18 in den nächsten Jahren abzulösen. Der schwedische Gripen scheiterte 2014 an der Urne. Im Rennen sind Airbus (Eurofighter), Boeing (F/A-18 Super Hornet), Dassault (Rafale), Lockheed Martin (F-35A) und Saab (Gripen E). Die Diskussion läuft heiss. Der Hersteller Lockhead machte für seinen F-35A mit peinlichen Fehlern auf sich aufmerksam, wie diese Zeitung am Mittwoch aufzeigte. Wir haben die Jets unter die Lupe genommen und präsentieren das grosse Kräftemessen.

Das sind die Jet-Kandidaten im Bild: