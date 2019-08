Klima, Klima und noch einmal Klima: Die Ökodebatte feiert im Eidgenössischen Wahljahr Hochkonjunktur. Die Klimajugend will online publizieren, welche Kandidaten ihre Forderungen teilen. Am Montag spricht die Umweltaktivisten Greta Thunberg in Lausanne.

Wenig Freude hätte die Teenagerin aus Schweden vermutlich an FDP-Nationalrat Thierry Burkart. Der FDP-Politiker, der für einen Sitz im Stände- und Nationalrat kandidiert, präsentierte am Freitag auf Twitter, mit welcher Art von Mobilität er seinen Wahlkampf bestreitet: Mit einem VW Bus Jahrgang 1974, der pro 100 Kilometer 14 Liter Benzin verbraucht.