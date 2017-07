Die Altersvorsorge 2020, die am 24. September an die Urne kommt, hat unterschiedliche Konsequenzen für verschiedene Altersgruppen: Für die bisherigen Rentner ändert sich abgesehen von der Erhöhung der Mehrwertsteuer nichts. Eine Übergangsgeneration, die beim Inkrafttreten mindestens 45 Jahre alt ist, erhält die um 70 Franken höhere AHV-Rente und Ausgleichszahlungen für den tieferen Umwandlungssatz bei der Pensionskasse. Am härtesten trifft die Reform Menschen unter 45 Jahren: Sie zahlen höhere Lohnbeiträge und erhalten einen tieferen Umwandlungssatz, können aber nicht sicher sein, dass sie dereinst von der 70 Franken höheren AHV-Rente profitieren werden.