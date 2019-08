Harley Davidson fahren und gleichzeitig das Klima retten. Internationale Grosskonzerne in die Schweiz locken und trotzdem ein grünes Gewissen haben. Das Versprechen, das die grünliberale Partei (GLP) ihren Wählerinnen und Wählern macht, ist schwer zu übertreffen: Eine ökologische Politik ohne höhere Steuern und andere Abstriche, die wehtun. Die Grünliberalen sind auch nicht ideologisch festgefahren wie die SVP und die SP; sie kämpfen nicht mit dem Image einer Ein-Themen-Partei wie die Grünen; sie geben sich wirtschaftsnah, aber nicht wirtschaftshörig wie der Freisinn. Auf dem Papier sind sie die ideale politische Kraft, um Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu finden. Trotzdem ist die 2004 aus einer Abspaltung der Grünen hervorgegangene GLP bis heute eine Jojo-Partei geblieben: Bei den Wahlen 2011 gelang ihr dank geschickter Listenverbindungen ein sagenhafter Wahlerfolg mit neun Sitzgewinnen im Nationalrat und der Verteidigung von zwei Ständeratssitzen – das sind unglaubliche Werte für eine Schweizer Kleinpartei. Dann aber bewegte sich das Jojo zurück. Bei den Parlamentswahlen 2015 verlor die Partei – dieses Mal unter anderem aufgrund fehlender Listenverbindungen – fast die Hälfte ihrer Nationalratssitze: Sie stürzte von zwölf auf sieben Mandate ab. Und verlor ihre zwei Ständeratsmandate. Einzelschritte statt Systemwechsel Mit ihrem Hauptziel, Ökologie und Ökonomie ohne neue Subventionen in Einklang zu bringen, sind die Grünliberalen in Bern bisher nicht durchgedrungen. Ihr ambitioniertester Versuch in diese Richtung, die Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer», scheiterte 2015 an der Urne mit einem historisch hohen Anteil von 92 Prozent Nein-Stimmen. Vom Traum eines umfassenden Systems an Lenkungsabgaben – zum Beispiel auf Flugtickets oder auf nicht erneuerbarem Strom – lässt sich die Partei aber nicht abbringen: Parteipräsident Jürg Grossen kündigt gegenüber CH Media für die Delegiertenversammlung vom 24. August ein neues Massnahmenpaket an, in dem das Rezept «Lenken statt fördern» wieder eine wichtige Rolle spielt. Anders als bei der abgelehnten Initiative strebe man dieses Mal keinen Systemwechsel, sondern eine Umsetzung in Einzelschritten an.

Es stellt sich die Frage, ob sich die Wahlen mit dem bereits einmal gescheiterten Konzept gewinnen lassen. Die Themenkonjunktur spräche für die GLP: Die Schweiz erlebt nach 2018 den zweiten Hitzesommer in Folge. Jugendliche gehen für eine sauberere Energiepolitik auf die Strasse. Der Klimawandel entwickelt sich zum Megathema des Wahlkampfs. Am 20. Oktober dürften die Grünliberalen bei den Nationalratswahlen allerdings nur moderat zulegen. In den Kantonen gewannen sie seit Ende 2015 zwar 16 Parlamentssitze, über die Hälfte entfallen aber auf den Kanton Zürich. Im jüngsten SRG-Wahlbarometer prognostiziert die Forschungsstelle Sotomo der GLP für die Nationalratswahlen einen Wähleranteilsgewinn von 1,8 Prozentpunkten: von heute 4,6 auf 6,4 Prozent. Das ist weniger als die 7 Prozent, die Parteipräsident Grossen als Wahlziel postuliert hat. Entscheidend wird sein, in welchem Ausmass die GLP die Zahl ihrer Nationalratsmandate ausbauen kann. Offiziell hofft die Partei auf zehn Sitze, realistischer sind gemäss Beobachtern aber neun Sitze. Im Ständerat sind die Grenzen des grünliberalen Wachstums noch enger gesteckt. Einzig im Kanton Zürich scheint ein Ständeratssitz in Reichweite. Mit Bundeshausfraktionschefin Tiana Angelina Moser tritt dort eines der wenigen grünliberalen Aushängeschilder gegen die beiden bisherigen Ständeräte an. Nicht einmal Parteipräsident Grossen glaubt, dass eine grünliberale Ständeratskandidatur ausserhalb von Zürich in der Favoritenrolle ist. In der kommenden Legislatur wird die GLP eine Fraktion bleiben, die im Bundeshaus eine Nebenrolle spielt.