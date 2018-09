700 statt 20'000 Franken: So viel Geld sparte der Thurgauer Kantonsrat Daniel Frischknecht, weil er sein Medikament gegen Hepatitis C aus Australien bezog. Damit war seine Behandlung fast 30 Mal günstiger als in der Schweiz.

«Das ist doch Geschäftemacherei. Ich kann nicht verstehen, dass das Bundesamt für Gesundheit diese Praxis der Pharmaindustrie schützt», sagte Frischknecht zur Nachrichtenagentur SDA.

Der Fall von Kantonsrat Frischknecht ist nur einer von vielen. In der Schweiz sind laut Schätzungen etwa 80'000 Personen mit dem Hepatitis-Virus infiziert. Doch warum bezahlen Patienten hierzulande so viel mehr als in Australien?

Mehr Behandlungen, tiefere Preise

Das liegt unter anderem daran, dass in Australien eine Hepatitis-Behandlung vom Staat mitgetragen wird. 2016 hat das Land versprochen, 740 Millionen Franken aufzuwenden, um Hepatitis C vollkommen auszurotten. Seither werden in Australien Patienten bereits in frühen Stadien behandelt.

Je mehr Patienten mit dem Medikament behandelt werden, desto stärker sinkt der Preis der einzelnen Tablette. Weil in der Schweiz die Krankenkassen die Kosten der Behandlung erst ab dem zweiten Stadium übernehmen, bleiben die Preise unverändert hoch. Zudem ist der Schweizer Markt beträchtlich kleiner als jener Australiens.