Langsam hebt der Laufkran den umgebauten gelben Fiat 500 vom Beckenrand hoch. Am Steuer sitzt Badmeisterin Hanna Eilert, auf dem Beifahrersitz hat Campus-Direktor Daniel Suter Platz genommen. Mittels Fernsteuerung wird das Auto über die Wasseroberfläche des 25 Meter langen und 12,5 Meter breiten Einschwimmbeckens gehievt und runtergelassen.

Ebenfalls elektronisch gesteuert erzeugt ein im Wasser liegender grosser Ball Wellen. Langsam beginnt sich das Autoinnere mit Wasser zu füllen, bis das Fahrzeug schliesslich komplett geflutet ist. Noch warten die Rettungsschwimmer einige Sekunden am Beckenrand. Dann tauchen sie ein ins Becken und schwimmen zum Auto. Gekonnt öffnen sie die Türe, um die beiden «Verunfallten» zu bergen.

Sechs Jahre von der Idee bis zur Umsetzung

Aus dem Auto gerettet, sagt Daniel Suter wenig später: «Das ist die erste Anlage schweizweit und wohl auch in Europa, mit der eine Wasserrettung und -bergung aus einem Fahrzeug in einem Hallenbad simuliert werden kann.» Bis die Anlage betriebsbereit war, verging allerdings einige Zeit – von der Idee bis zur Umsetzung waren es rund sechs Jahre. Am Bielersee aufgewachsen und als langjähriger Rettungsschwimmer wirkend, habe ihn dieser Gedanke nie losgelassen, erklärt Suter. Deshalb darf die Neuheit auch als sein Kind bezeichnet werden. Die Übungen des Ernstfalls erfolgen in einer Kooperation des Campus Sursee mit der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG).