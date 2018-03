«Keine Opfer»

Grisu, der Drache, strahlt bedrohliche Wärme aus. Aus den Nüstern dampft stilisierter Rauch, orange Flammen züngeln aus seinem Rachen. David Kunz weiss nicht mehr, wann Grisu, das Feuerwehr-Maskottchen, genau auf seine Fahrzeuge gepinselt wurde, «irgendwann in den Achtzigern wohl». Kunz ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rupperswil und nicht zum Plaudern aufgelegt. Seine Einheit war die erste, die das brennende Haus von Carla S. am Morgen des 21. Dezember 2015 erreichte, die Atemschutztruppe, die die Räume durchforstete, sah verkohlte Leichen, aufgeschlitzte Kehlen, Bilder, die sich festsetzen wie Rauch auf der Lunge. Kunz sah die Leichen nicht, er koordinierte den Einsatz von aussen. Aber er sah die Gesichter seiner Kollegen, als sie aus dem Haus kamen und er wusste: Jetzt haben wir Gesprächsbedarf. In den Wochen nach dem Einsatz trafen sich die Feuerwehrleute in regelmässigem Abstand, erzählt Kunz, man trank ein Bier zusammen, redete über den Einsatz, so gut es ging und so gut es die Schweigepflicht, die alle unterschrieben haben, eben zuliess. Im Dachgeschoss des Feuerwehrmagazins brummt der Kühlschrank mit dem Feldschlösschen-Bier und die Halogenspots leuchten auf die karmesinroten Feuerwehrautos mit den Drehleitern.

Kunz ist einer dieser Menschen, die sich verwandeln, wenn sie die Brille abziehen. Tagsüber Chemielaborant, am Abend Bürger von Rupperswil, dazwischen, immer wenn es ihn braucht, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. «Es hat sicher seine Spuren hinterlassen im Dorf, aber irgendwie ist halt schon wieder Normalität eingekehrt», sagt Kunz zögernd. «Auch wenn der eine oder andere ein Schloss mehr an seiner Türe hat.» Während Kunz erzählt, windet sich der Kaffeerührstab in seinen Fingern. «Wenn ich am Haus vorbeifahre, in dem es passiert ist, dann denke ich daran.» Es ist ihm wichtig, dass die Feuerwehrleute nicht als Opfer dargestellt werden. Ein Helfersyndrom müsse man schon ein bisschen haben als Feuerwehrmann, sagt Kunz. Das verträgt sich schlecht mit Schwäche. Am Ende des Gesprächs ist der Plastikrührstab in seine Einzelteile zerlegt, der Kaffeebecher zerbeult.

Trügerische Idylle

Eine Woche bevor die «russische Eispeitsche» die Schweiz erreichen wird, weht eine arktische Bise die Menschen in Rupperswil in ihre Häuser. So ähnlich wird die Angst damals, zwischen dem 21. Dezember 2015 und dem 12. Mai 2016, durch die Ritzen und Fugen in die Stuben der Rupperswiler gekrochen sein. Trotz doppeltem Schloss, Türspion und Bewegungsmelder.

Über den Einfall des Verbrechens ins Dorf wurden in der Schweiz Theaterstücke, Romane, wissenschaftliche Abhandlungen und unzählige Zeitungsartikel verfasst. Die Faszination und das Erstaunen darüber, dass Mörder, Vergewaltiger, Pädophile, Psychopathen und Kannibalen nicht nur im Sündenpfuhl der Grossstädte ihr Unwesen trieben, sondern auch in der vermeintlich heilen Dorfwelt, befeuerte die Einbildungskraft von Dürrenmatt, Glauser & Co. Heute sorgt das blühende Genre des Regionalkrimis für wohlige Schauer bei den Lesern. Und man kann sich kaum eine geeignetere Szenerie als Rupperswil vorstellen. Das Schlimmste, was dieses Dorf in den letzten zehn Jahren ereilt hatte, vor dem Vierfachmord, waren Jugendbanden, die das Dorf heimsuchten. «Es ist Angst», berichtete ein anonymer Anwohner der «Aargauer Zeitung» im Dezember 2009. «Wie schlimm steht es um das Dorf tatsächlich?», fragte die Zeitung, alarmiert vom Vandalismus und Littering der jungen Krawallmacher. Ein goldenes Zeitalter der Unschuld, rückblickend betrachtet. Und heute? Manchmal hupen sich zwei Autofahrer an einer Kreuzung an, weil jeder dem anderen den Vortritt lassen will. Im Volg klebt eine Mitteilung am Annoncen-Brett: «Schüler bitte Taschen beim Eingang deponieren.» Vor dem Schulhaus die Rupperswiler Variante von Lost & Found: ein Schaukasten, darin eine zweizeilige Tabelle: «Veloschloss – gefunden an der Bruggerstrasse am 15. März 2017»; «Sonnenbrille – gefunden am Wiesenweg am 3. September 2017»; «Telefonakku – gefunden am Blumenweg am 24. November 2017.»

Was passiert mit Thomas N.?

Was an Fritz Kummer auffällt, sind seine riesigen Finger. Wenn man ihm eine Frage stellt, zerstösselt er sie mit diesen schwieligen Fingern in der Handinnenfläche. Kummer ist Landwirt, ehemaliger Gemeinderat und ganz früher, da hat er mit dem Elektrowägeli Milch ausgeliefert – sechs Vorwärtsgänge, sechs Rückwärtsgänge, 20 Stundenkilometer maximal. Er lehnt sich zurück im Museumsbistro und macht die Äuglein klein: «Unser kleines Dorf, ja, auch wenn's manchmal ein Kaff ist, es ist mein Heimatdorf, und jetzt kennt einen plötzlich die halbe Welt. Früher war's der Zucker, der Rupperswil bekannt machte, jetzt ist's der Vierfachmord. Du gehst irgendwohin, kommst ins Gespräch, und immer läuft es gleich ab: ‹Ja, vowo chömede?› – ‹Ja, usem Aargau.› – ‹Ja, vowo denn gnau?›, und irgendwann wollte man es einfach nicht mehr sagen.» Geredet werde im Dorf nicht mehr über den 21. Dezember 2015, alles verdrängt, alles unter den Teppich gekehrt. «Wenn man zu Hause beim Znacht das Thema anspricht, dann wird's frostig.» Aber klar: «Man hat die Erinnerung irgendwo in der hintersten Windung unten links, wenn's sein muss, man kann es hervornehmen.»

Aber man will's ja eben nicht hervornehmen.