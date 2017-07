Der starken bürgerlichen Koalition gelang es im letzten Jahr nicht, gegen die CVP und die vereinte Linke den AHV-Zuschlag von 70 Franken für alle Neurentner aus der Reformvorlage zu streichen. Deshalb bekämpfen FDP, SVP und die Wirtschaftsverbände heute die Vorlage. Gleichzeitig bestreiten sie nicht, dass die AHV zwingend für die nächsten Jahrzehnte aufgerüstet werden soll. Deren finanzielle Lage verschlechtert sich angesichts der Pensionierung von mehreren hunderttausend Babyboomern massiv. Das Umlageergebnis ist seit 2014 negativ: Es wird weniger Geld über Lohnabgaben, Bundesbeiträge und Mehrwertsteuer eingenommen, als an Renten ausgezahlt wird. Derzeit fehlt eine halbe Milliarde, bis 2030 öffnet sich eine Lücke von sieben Milliarden Franken – pro Jahr.

Alternative startet mit Defizit

Die Frage ist also nicht nur, was ist der «Plan B» im Falle eines Neins. Sondern: Wie schnell kann eine Alternative umgesetzt werden? Dauert die Diskussion abermals sieben Jahre, wie das Bundesrat Alain Berset als «Vater» der vorliegenden Vorlage vermutet, dann startet die Reform mit einem kumulierten Defizit von 15 Milliarden Franken. Somit bedeute ein Nein nicht nur Status quo. «Die negative finanzielle Entwicklung in der ersten und zweiten Säule geht weiter», warnte Berset an einer Pressekonferenz Anfang Woche. Die nächste Reform werde viel teurer. Und bei den Pensionskassen gehe die «illegale Umverteilung» zwischen Erwerbstätigen und Rentnern weiter. Rund 1,3 Milliarden Franken würden jährlich vom Alterskapital der Jungen auf jenes der Alten umverteilt.